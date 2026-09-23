¿Querés cambiar el auto? Autosur explicó cómo acceder a un 0 km con planes de ahorro

Durante la entrevista se abordaron algunas de las principales dudas que aparecen al momento de ingresar a este tipo de sistemas: cómo funcionan las cuotas, cuándo se puede retirar el vehículo, qué ocurre si el valor de la unidad cambia y cuáles son actualmente las posibilidades de adjudicación anticipada.

Gonzalo explicó que el sistema tradicional de planes de ahorro continúa contemplando el sorteo y la licitación, pero actualmente existen además entregas programadas y sobreadjudicaciones que permiten retirar determinadas unidades en las primeras cuotas.

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“Cada plan tiene determinadas condiciones de entrega. Hay casos en los que desde las primeras cuotas ya existe la posibilidad de retirar el vehículo integrando un porcentaje determinado”, explicó.

El representante de Autosur señaló que una de las prioridades de la empresa es mantener contacto directo con los clientes y recorrer localidades de la región para explicar personalmente las condiciones de cada propuesta.

“Está bueno que la gente pueda sacarse las dudas cara a cara y conocer realmente a la persona con la que está realizando la operación”, sostuvo.

Partner y Berlingo, entre las opciones utilitarias

Durante la conversación, Canavese consultó particularmente por las alternativas disponibles para quienes necesitan un vehículo utilitario.

Gonzalo señaló que Peugeot Partner y Citroën Berlingo se encuentran entre las propuestas vigentes, con valores de referencia cercanos a los 43 millones de pesos y diferentes esquemas de financiación.

La Peugeot Partner dispone de un plan de hasta 84 cuotas, mientras que para Citroën Berlingo existen alternativas que pueden extenderse hasta las 120 cuotas.

Dependiendo del plan elegido, también existen posibilidades de entrega anticipada mediante la integración de un porcentaje del valor del vehículo.

Peugeot 208, una de las alternativas más consultadas

Otro de los vehículos analizados durante la entrevista fue el Peugeot 208.

Según detalló el asesor, existen actualmente diferentes planes según se trate de versiones manuales o automáticas y de acuerdo con el momento en que el cliente pretenda retirar la unidad.

El valor de referencia mencionado durante la entrevista fue de aproximadamente 41,6 millones de pesos para una versión manual y 43,8 millones para determinadas versiones automáticas.

Entre las alternativas disponibles, Gonzalo explicó que existe un plan que permite solicitar la adjudicación de un Peugeot 208 automático durante las primeras cuotas mediante la integración aproximada del 10% del valor de la unidad.

También repasó parte del equipamiento del modelo, entre ellos cámara de retroceso, pantalla multimedia de 10 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, control de velocidad crucero, cierre centralizado y levantavidrios eléctricos.

Peugeot 2008 y otras alternativas

La charla también permitió conocer las opciones disponibles para Peugeot 2008, una SUV equipada con motorización turbo y diferentes alternativas de financiación.

Gonzalo llegó a Villa Cañás precisamente con una Peugeot 2008 para que los interesados puedan conocer el modelo y realizar una prueba de manejo.

Autosur cuenta con presencia en Venado Tuerto y Casilda y una trayectoria de más de tres décadas dentro del sector automotor.

Contacto en la región

Quienes quieran conocer las diferentes opciones disponibles pueden comunicarse directamente con Gonzalo al 3462 365553, mediante llamadas o WhatsApp.

También se pueden consultar vehículos, promociones y entregas a través de las redes sociales @autosurpeugeot y @gonza.asesor.