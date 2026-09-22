River ingresa en el tramo decisivo del Torneo Clausura 2026 con dos objetivos vinculados entre sí: asegurar la clasificación a los playoffs y recuperar terreno en la Tabla Anual para intentar acceder a la Copa Libertadores 2027. Después de la derrota 2-1 ante Huracán en el Monumental, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio quedó con un margen reducido en ambas competencias.

Con diez fechas disputadas, el conjunto de Núñez suma 13 puntos y se encuentra octavo en la Zona B. Esa ubicación le permitiría ingresar a los octavos de final del Clausura, ya que avanzan los ocho primeros de cada grupo. Sin embargo, la paridad obliga a River a seguir sumando durante las seis jornadas restantes.

La situación también tiene impacto en la clasificación a las competencias internacionales. River acumula 42 puntos en la Tabla Anual y ocupa el octavo lugar. Los tres primeros puestos entregan plazas para la Libertadores y, tras completarse la fecha 10, Independiente Rivadavia, Vélez y Boca están en esas posiciones. El conjunto xeneize, tercero, suma 47, cinco más que River.

El calendario le reserva al Millonario compromisos ante Sarmiento como visitante, Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, Belgrano en Córdoba, Racing como local, Boca en La Bombonera y Aldosivi fuera de casa. En total son 18 unidades disponibles.

En este marco, el Superclásico aparece como uno de los encuentros con mayor incidencia sobre la Tabla Anual. Boca es uno de los rivales que River intenta alcanzar, por lo que un resultado favorable permitiría sumar tres puntos y, al mismo tiempo, impedir que un competidor directo los consiga.

Una proyección señala que alcanzar los 57 puntos —lo que requeriría sumar 15 de los 18 restantes— podría colocar a River en una posición competitiva para entrar a la Libertadores. Sin embargo, se trata de una referencia basada en la temporada anterior y no de un número que asegure matemáticamente la clasificación.

Además, River dispone de otra vía: ganar el Torneo Clausura. El campeón obtendrá una plaza directa para la Libertadores 2027, independientemente de su ubicación en la clasificación anual.

Así, las últimas seis jornadas tendrán incidencia en dos frentes. River deberá conservar un lugar entre los ocho primeros de su zona y, paralelamente, recortar la diferencia con los equipos que lo anteceden en la anual para mantener abierta la posibilidad de regresar a la principal competencia continental.