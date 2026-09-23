El río Paraná volvió a quedar bajo seguimiento ante las lluvias registradas durante las últimas semanas en sectores del norte argentino y Brasil. En Rosario, la altura se ubicó este miércoles 23 de septiembre alrededor de los 2,5 metros, mientras especialistas anticipan que podría producirse un nuevo aumento hacia fin de mes.

Matías De Bueno, integrante del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, señaló que el río viene atravesando diferentes oscilaciones y planteó la posibilidad de que alcance entre 3 y 3,20 metros hacia los últimos días de septiembre.

La cifra constituye una estimación del especialista y, hasta el momento, debe considerarse como una versión no confirmada por un pronóstico hidrológico oficial específico para esa fecha.

De todas maneras, esos valores se encuentran todavía lejos de los parámetros que representan una situación de alerta en Rosario. El principal cambio para los próximos días estaría relacionado con las condiciones de navegación y con los elementos transportados por un mayor caudal.

De Bueno recomendó extremar las precauciones para quienes utilicen el río con fines recreativos. El incremento de la corriente puede trasladar ramas, camalotes y otros objetos flotantes, especialmente en sectores próximos a desembocaduras y zonas frecuentadas por embarcaciones.

Además, el especialista explicó que las precipitaciones registradas en Brasil no impactan de manera automática sobre el nivel del Paraná. Su incidencia depende del lugar donde se produzcan las lluvias, de la cuenca hacia la que escurran y del tiempo que tarde ese aporte de agua en avanzar río abajo.

Otro punto bajo observación son los arroyos Ludueña y Saladillo. Según el análisis realizado por el especialista, con la altura actual del Paraná no existiría un efecto de bloqueo importante que dificulte la salida del agua ante una lluvia intensa en Rosario.

Sin embargo, esa relación puede modificarse si aumenta considerablemente la altura del río al mismo tiempo que se producen precipitaciones fuertes sobre la ciudad y la región.

En este marco, la presencia de El Niño agrega otra variable para los próximos meses. Los organismos meteorológicos anticipan la continuidad de una fase cálida durante la primavera, un escenario asociado a una mayor probabilidad de precipitaciones en buena parte de la cuenca.

Por otro lado, una recuperación del nivel del Paraná puede tener efectos positivos sobre los humedales y los ambientes vinculados al sistema fluvial después de períodos de niveles más bajos.

El seguimiento continuará durante los próximos días. Para quienes realicen actividades sobre el río, la recomendación es consultar los avisos meteorológicos e hidrológicos oficiales y prestar especial atención a la presencia de vegetación flotante, ramas y cambios en la corriente.