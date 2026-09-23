Las figuras a seguir en la Champions League Femenina

La UEFA Women's Champions League 2026/27 puso en marcha una nueva temporada con 18 equipos en la fase liga y una extensa nómina de futbolistas que buscarán tener protagonismo en la pelea por el título.

Barcelona inicia la defensa de la corona conseguida la temporada pasada con algunos cambios importantes en su plantel. Dentro de ese escenario aparece Patri Guijarro como una de las referencias del mediocampo, especialmente por su participación en la recuperación, circulación y equilibrio del equipo.

Real Madrid, por su parte, vuelve a tener a Linda Caicedo entre sus principales alternativas ofensivas. La colombiana aporta velocidad, desequilibrio individual y capacidad para atacar espacios, en un equipo que busca avanzar más allá de las instancias alcanzadas en sus participaciones anteriores.

Manchester City presenta a Yui Hasegawa como una pieza importante en la mitad de la cancha. La japonesa interviene en la salida desde el fondo y en la organización del juego.

En Chelsea, Lauren James aparece como una de las futbolistas con mayor capacidad para generar situaciones ofensivas, aunque su continuidad durante las últimas temporadas estuvo condicionada por distintas lesiones.

Arsenal tendrá entre sus nombres a seguir a Olivia Smith. La atacante canadiense forma parte de un sector ofensivo que intentará mejorar su eficacia durante la nueva campaña.

Bayern Munich, en tanto, cuenta con Klara Bühl, quien viene de una temporada con una importante producción de asistencias.

Otro de los conjuntos con aspiraciones es OL Lyonnes, ocho veces campeón de Europa. Melchie Dumornay se convirtió en una de sus futbolistas de mayor participación tanto en mediocampo como en posiciones ofensivas.

Paris Saint-Germain apuesta por Merveille Kanjinga, mientras que Paris FC cuenta con Clara Mateo. En Italia, Roma tiene a Manuela Giugliano como organizadora, Inter a Marija Milinković y Juventus a Alba Redondo.

El resto de los participantes también llega con nombres propios para seguir. Anna Anvegård aparece como una de las referencias del BK Häcken; Mille Gejl es capitana del HB Køge; Magdalena Sobal encabeza el ataque de Servette; Nycole Raysla tiene un rol ofensivo importante en Benfica; Lowiese Seynhaeve ocupa el arco de OH Leuven y Uka Modesta forma parte de las principales alternativas de Austria Wien.

Con la fase liga ya en marcha, el rendimiento colectivo comenzará a determinar qué futbolistas logran transformar ese protagonismo individual en resultados. Barcelona parte como campeón vigente, pero la renovación de varios planteles abre un escenario diferente para la temporada europea.