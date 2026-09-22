River Plate volverá este martes 22 de septiembre a una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino después de aproximadamente seis meses de ausencia. La institución presentará un documento con seis ejes de reforma sobre diferentes aspectos de la organización del fútbol nacional.

La propuesta fue comunicada oficialmente por el club y comprende el formato de las competencias, el calendario y las ventanas del mercado de pases, los procedimientos institucionales, el arbitraje, la generación y distribución de recursos y el modelo de comercialización de los derechos televisivos.

Uno de los principales planteos de River es avanzar hacia una reducción gradual de la cantidad de equipos que participan en Primera División. Además, solicita que los reglamentos y formatos permanezcan sin modificaciones mientras las competencias se encuentren en desarrollo.

En materia de calendario, la dirigencia propone reorganizar las competencias y revisar las fechas correspondientes a los mercados de pases. Otro capítulo apunta al funcionamiento institucional de la AFA, con un pedido de criterios más definidos para los procedimientos y un mayor acceso a la información.

El arbitraje ocupa otro de los puntos del documento. River pretende discutir nuevamente los roles de quienes conducen esa estructura y establecer parámetros objetivos para las designaciones. También propone evaluar a los árbitros de acuerdo con su rendimiento y conformar un comité independiente encargado de auditar las designaciones.

Por otro lado, el documento aborda la cuestión económica. El club sostiene que debería mantenerse un criterio solidario para distribuir los ingresos entre las instituciones, aunque plantea revisar la generación de recursos de AFA y desarrollar nuevas alternativas de financiamiento. En este marco, también propone reformular el sistema de derechos de televisión nacionales e internacionales.

https://www.riverplate.com/noticias/institucional/river-presentara-ante-el-comite-ejecutivo-un-documento-critico

La presentación significa un cambio respecto de la postura adoptada en marzo. River había decidido dejar de asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo argumentando que no encontraba condiciones procedimentales suficientemente claras y previsibles para la toma de decisiones.

Desde entonces, las diferencias institucionales continuaron. Días antes de esta presentación, Stefano Di Carlo volvió a cuestionar públicamente la relación del club con la conducción encabezada por Claudio Tapia. Esas declaraciones corresponden a la posición del presidente de River y no implican una comprobación independiente sobre las intenciones de la AFA.

Hasta ahora, el texto difundido funciona como marco general. River indicó que cada propuesta deberá ser profundizada mediante proyectos específicos y discutida con los demás clubes. Tampoco está confirmado que la participación de este martes implique una reincorporación permanente a las reuniones del Comité Ejecutivo.