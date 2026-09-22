Gianluca Prestianni volvió a quedar relacionado con River después de referirse públicamente a las negociaciones que meses atrás pudieron llevarlo al club de Núñez. El delantero de 20 años, actualmente en Benfica, habló al llegar al país para incorporarse a la Selección Argentina y aclaró que su presente deportivo continúa enfocado en Europa.

El ex Vélez fue consultado por su relación con Nicolás Otamendi, con quien compartió plantel en Portugal y que actualmente integra River. Prestianni contó que sigue sus partidos y confirmó que recientemente se comunicó con el defensor para pedirle que le guardara una camiseta.

La referencia despertó nuevamente interrogantes alrededor de una eventual llegada al Millonario. Sin embargo, el atacante evitó plantearlo como una posibilidad inmediata. “Hoy estoy feliz en Europa”, sostuvo, y señaló que considera importante continuar aprovechando esta etapa de su carrera. Sobre el futuro agregó que “uno no sabe lo que puede pasar”.

En este marco, las declaraciones deben diferenciarse de una negociación concreta. Hasta el momento no existe información confirmada de que River haya iniciado nuevas conversaciones con Benfica por el futbolista.

El interés anterior sí tuvo negociaciones. River buscó incorporar a Prestianni entre fines de 2025 y comienzos de 2026, cuando su continuidad y protagonismo en el conjunto portugués generaban mayores interrogantes. Finalmente, el acuerdo no prosperó y el delantero permaneció en Lisboa.

Según publicaron medios especializados en la actualidad de River, en aquel mercado existió una propuesta de préstamo con cargo y opción de compra, mientras Benfica pretendía una transferencia definitiva. Las cifras difundidas no cuentan con una confirmación institucional incluida en las publicaciones consultadas, por lo que deben considerarse información atribuida y no datos oficiales.

Por otro lado, el contexto deportivo de Prestianni cambió respecto de aquel momento. Su continuidad en Benfica y su incorporación a la convocatoria de Lionel Scaloni fortalecieron su actualidad en Europa. Llegó a Ezeiza para sumarse al seleccionado de cara a los compromisos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Por ahora, el escenario concreto es que Prestianni continúa en Benfica. El vínculo con Otamendi y las negociaciones anteriores mantienen su nombre asociado a River, pero cualquier posibilidad de transferencia pertenece al terreno futuro y no existe una nueva operación confirmada.