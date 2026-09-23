Estudiantes de La Plata quedó cerca de asegurar uno de sus principales objetivos antes de la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo: disputar el encuentro de ida en el estadio Jorge Luis Hirschi, conocido como UNO.

Las dirigencias de ambos clubes alcanzaron un entendimiento relacionado con la distribución de localidades para el público visitante, la principal dificultad que había aparecido para confirmar el escenario del encuentro.

El partido se jugará el jueves 15 de octubre desde las 21.30 y Estudiantes será local. Sin embargo, el fixture oficial de CONMEBOL todavía presenta el estadio como “a confirmar”, por lo que resta la comunicación definitiva del organismo sudamericano.

El inconveniente estaba relacionado con las condiciones establecidas para recibir a la parcialidad visitante. El estadio platense cuenta con capacidad para alrededor de 32 mil espectadores, pero la distribución habitual de sus tribunas dificultaba disponer de aproximadamente cuatro mil ubicaciones para los seguidores de Flamengo.

En este marco, Estudiantes inició conversaciones con el club brasileño para encontrar una alternativa que le permitiera conservar la localía. Según la información conocida hasta el momento, el acuerdo contempla una redistribución de sectores dentro de UNO.

De esta manera, y salvo que aparezca alguna modificación en las próximas semanas, el equipo platense podrá afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada en su propio estadio.

La posibilidad de trasladar el encuentro había comenzado a evaluarse ante las exigencias vinculadas con el público visitante. Entre las alternativas aparecieron otros escenarios de Buenos Aires, aunque desde la conducción de Estudiantes la prioridad siempre fue mantenerse en La Plata.

La revancha ya tiene escenario confirmado. Flamengo recibirá al Pincha el jueves 22 de octubre a las 21.30 en el Maracaná de Río de Janeiro, donde quedará definido uno de los finalistas de la competencia.

Los dos equipos ya se enfrentaron durante la fase de grupos de esta edición. En La Plata empataron 1-1, mientras que Flamengo se impuso 1-0 en Brasil.

Por el otro sector del cuadro, Fluminense y Palmeiras disputarán la restante semifinal. El primer encuentro será el miércoles 14 de octubre en Río de Janeiro y la revancha se jugará el 21 en San Pablo.

Los ganadores avanzarán a la final prevista para el sábado 28 de noviembre en Montevideo.

Mientras continúa la preparación deportiva, Estudiantes espera ahora que la definición alcanzada para utilizar UNO quede reflejada oficialmente en la programación de CONMEBOL.