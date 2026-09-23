Franco Colapinto vuelve a la pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la 15ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026. El argentino competirá con Alpine en el circuito callejero de Bakú, en una programación particular que se extenderá desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de septiembre.

La actividad comenzará durante la madrugada argentina del jueves. La primera práctica libre está prevista para las 5:30, mientras que la segunda sesión arrancará a las 9. El viernes se repetirá ese esquema: la tercera práctica será desde las 5:30 y la clasificación comenzará a las 9.

El momento central llegará el sábado. La carrera se pondrá en marcha a las 8 de la mañana de Argentina y tendrá una extensión de 51 vueltas. El horario oficial en Bakú es a las 15, con siete horas de diferencia respecto del huso argentino.

El cronograma del GP de Azerbaiyán

Día Actividad Hora argentina Jueves 24 Práctica Libre 1 5:30 Jueves 24 Práctica Libre 2 9:00 Viernes 25 Práctica Libre 3 5:30 Viernes 25 Clasificación 9:00 Sábado 26 Carrera 8:00

La modificación del cronograma responde a un pedido del promotor de Azerbaiyán y autoridades locales. Por ese motivo, todo el programa se adelantó un día y la competencia principal se correrá el sábado en lugar del domingo.

Colapinto llega a Bakú después de finalizar séptimo en el Gran Premio de España disputado en Madrid, donde sumó seis puntos. Sin embargo, ese resultado no fue el mejor de su temporada: anteriormente había conseguido un sexto puesto en Canadá. El argentino acumula 27 puntos antes de la fecha de Azerbaiyán.

Un circuito con poco margen para el error

Bakú tiene 6,003 kilómetros de extensión, 20 curvas y combina zonas de muy alta velocidad con sectores angostos rodeados por muros. La carrera está programada a 51 vueltas, para completar 306,049 kilómetros. La Fórmula 1 compitió por primera vez allí en 2016 bajo la denominación Gran Premio de Europa y desde 2017 la prueba lleva el nombre de GP de Azerbaiyán.

Uno de los sectores característicos atraviesa la zona histórica de la ciudad, mientras que la extensa recta final obliga a los equipos a buscar un compromiso entre carga aerodinámica y velocidad punta.

En Argentina, la actividad podrá seguirse por Fox Sports y Disney+ Premium, además de la plataforma oficial F1 TV.

La clasificación del viernes será el primer parámetro para conocer las posibilidades reales de Alpine. Luego, Colapinto tendrá el sábado una nueva oportunidad de sumar puntos antes de que el campeonato continúe con la próxima fecha del calendario.