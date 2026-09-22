Darío Herrera fue designado para conducir la final de la Supercopa Internacional que disputarán Estudiantes de La Plata y Rosario Central este sábado 26 de septiembre, desde las 16, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La nómina completa de autoridades ya fue confirmada oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino.

El árbitro estará acompañado por Gabriel Chade como primer asistente y Cristian Navarro como segundo. Maximiliano Manduca ocupará el puesto de cuarto árbitro y Federico Cano será el quinto. Además, Jorge Baliño estará a cargo del VAR, mientras que Mauro Ramos Errasti se desempeñará como AVAR.

Herrera ya tiene un antecedente reciente en una definición con Estudiantes. En julio de 2025 dirigió la Supercopa Internacional que el conjunto platense perdió 2-0 frente a Vélez, con goles de Tomás Galván y Braian Romero. En cambio, será la primera final de Rosario Central arbitrada por el juez neuquino.

La definición enfrentará a los dos equipos que obtuvieron las plazas previstas por el reglamento: Rosario Central accedió por haber finalizado primero en la Tabla Anual 2025, mientras que Estudiantes consiguió su lugar tras ganar el Trofeo de Campeones de esa temporada.

La fecha elegida genera, además, modificaciones en los planteles por coincidir con compromisos internacionales. Rosario Central no contará, en principio, con Jaminton Campaz, convocado por Colombia para enfrentar a México el mismo sábado, ni con Vicente Pizarro, integrante de la lista de Chile para su gira internacional. Ambas convocatorias fueron oficializadas por las respectivas federaciones.

Por otro lado, la situación de Tomás Palacios es diferente. El defensor de Estudiantes fue citado por Lionel Scaloni para trabajar con la Selección Argentina, pero la AFA aclaró que tanto Palacios como Leonel Flores, de Boca, serán liberados para jugar los compromisos con sus clubes antes de regresar al seleccionado. De esta manera, el jugador del Pincha no figura actualmente como una baja obligada para la final.

El encuentro también tendrá como antecedente inmediato los últimos cruces entre ambos. Estudiantes ganó 1-0 en noviembre de 2025, en el partido marcado por el pasillo de espaldas realizado por los futbolistas del conjunto platense, y volvió a imponerse en mayo de este año: fue 3-0 por los 16avos de final de la Copa Argentina.

En caso de empate al finalizar los 90 minutos, el reglamento establece un tiempo suplementario de 30 minutos. Si persiste la igualdad, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.