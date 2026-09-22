El equipo femenino del Taller de Vóley de la Municipalidad de Villa Cañás completó una nueva jornada del torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2026, competencia organizada por la Asociación del Sur Oeste Santafesino.

La séptima fecha se disputó en Venado Tuerto y dejó para el conjunto cañaseño un triunfo y una derrota en sus dos presentaciones.

En el primer encuentro de la jornada, Villa Cañás enfrentó al local Club Ciudad. El conjunto venadense se quedó con el partido por 2 sets a 0, luego de imponerse con parciales de 25-10 y 25-23.

Después de un primer set con una diferencia amplia, el desarrollo cambió en el segundo parcial. Villa Cañás consiguió mantenerse cerca en el marcador, aunque finalmente Club Ciudad cerró el set por 25-23 y aseguró la victoria.

La recuperación llegó en el segundo compromiso. Las representantes de Villa Cañás enfrentaron a Jorge Newbery de Rufino y lograron imponerse por 2 sets a 1.

El equipo cañaseño comenzó arriba al ganar el primer parcial por 25-16. Newbery respondió en el segundo, que terminó 25-19 a favor del conjunto rufinense, por lo que la definición quedó para el tercer set.

En un cierre ajustado, Villa Cañás consiguió imponerse por 18-16 y se quedó con su única victoria de la jornada.

El resultado le permitió continuar entre los principales puestos de la competencia. De acuerdo con la información difundida tras la fecha, Villa Cañás suma 24 puntos y ocupa la segunda posición. La ubicación se consigna como versión no confirmada de manera independiente debido a que, al cierre de esta publicación, no se encontró una tabla oficial actualizada de la asociación organizadora disponible en fuentes indexadas.

El conjunto municipal venía de una sexta fecha positiva en Murphy, donde había conseguido dos victorias y había alcanzado el liderazgo con 22 unidades. Aquella jornada había incluido triunfos frente a Belgrano de Santa Isabel y Municipalidad de Venado Tuerto.

Por otro lado, la campaña mantiene al equipo de Villa Cañás dentro del grupo que pelea los primeros lugares del Maxivóley Femenino Zona Sur.

Las próximas jornadas serán determinantes para establecer las posiciones finales y los cruces correspondientes a la etapa decisiva del torneo.