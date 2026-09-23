El Programa VITA de Venado Tuerto realizará este sábado 26 de septiembre una bicicleteada y una jornada recreativa destinada a las personas que participan de la propuesta municipal orientada al acompañamiento de personas con sobrepeso y obesidad.

La actividad comenzará a las 8.30 en el Parque Municipal. Desde allí, los participantes se trasladarán en bicicleta hasta el Club Universitario, donde continuarán las actividades con distintas alternativas recreativas.

Según la programación difundida por el Municipio, en el lugar habrá encuentros de Newcom, tejo, juegos de mesa y otras propuestas destinadas a quienes forman parte actualmente de VITA.

El programa depende de la Dirección de Deportes, dentro de la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural, y propone un abordaje que combina ejercicio físico y acompañamiento profesional.

Los encuentros tienen una duración aproximada de dos horas. Durante la primera parte, profesores de Educación Física coordinan ejercicios adaptados a las características de cada grupo. Posteriormente se desarrollan, de manera alternada, talleres vinculados con nutrición y psicología.

El objetivo planteado por el programa es incorporar herramientas relacionadas con la alimentación, la actividad física y el cuidado integral de la salud.

Desde el Gobierno municipal señalaron además que algunas de las participantes alcanzaron el alta médica después de registrar mejoras y decidieron continuar concurriendo por el vínculo generado dentro del grupo. Se trata de una información proporcionada por el Municipio, sin estadísticas públicas detalladas en la comunicación difundida.

Actualmente, VITA desarrolla actividades en distintos puntos de Venado Tuerto. En el CIC funciona los lunes y miércoles de 8 a 10; en el Club Mario Mathieu, lunes y miércoles de 14 a 16; y en la sede del Club Talleres, martes, jueves y viernes de 8 a 10.

Además, hay encuentros en la Vecinal Ciudad Nueva los martes y jueves de 14 a 16. La propuesta de Aquagym se realiza los jueves, de 11 a 12, en el Complejo Pueyrredón, mientras que los viernes, de 14 a 16, se desarrolla una caminata en el Parque Municipal.

Las personas interesadas en incorporarse pueden realizar la inscripción a través del área de Deportes de la Municipalidad. También pueden acercarse a la oficina ubicada en Mitre 286, de lunes a viernes de 7 a 13, o comunicarse por WhatsApp al 3462-604058.

La jornada del sábado se incorpora así al calendario de actividades que VITA mantiene durante el año, con propuestas deportivas, recreativas y de acompañamiento interdisciplinario en diferentes sectores de la ciudad.