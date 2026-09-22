La Selección Argentina puso en marcha una nueva semana de trabajo en el Predio Lionel Andrés Messi, donde el plantel dirigido por Lionel Scaloni comenzó este martes 22 de septiembre su preparación para los tres amistosos programados ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La primera práctica fue fijada para las 10 y a puertas cerradas. El cronograma inicial publicado por la Asociación del Fútbol Argentino contemplaba además sesiones durante toda la semana, mientras los jugadores convocados terminan de incorporarse después de cumplir sus compromisos con sus respectivos clubes.

Posteriormente, distintos medios nacionales difundieron una actualización de la agenda. Para el jueves 24 se informó una práctica desde las 10:30, con los últimos 15 minutos habilitados para periodistas acreditados. El viernes y sábado continuarían los trabajos desde las 10, mientras que el domingo sería jornada libre.

El lunes 28, según ese mismo cronograma, el seleccionado volverá a entrenarse desde las 16 y una parte de la actividad podrá ser observada por la prensa. Para el martes 29 está prevista además la conferencia previa de Lionel Scaloni y el último ensayo antes del primer encuentro. El horario exacto de la conferencia presenta diferencias entre las publicaciones periodísticas consultadas y deberá ser confirmado por AFA.

El calendario de partidos, en cambio, ya fue oficializado. Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental y cerrará esta serie de amistosos el martes 6 frente a Benín, nuevamente en el estadio de River.

Ese último encuentro tendrá una característica particular: será la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección. AFA informó que Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se incorporarán especialmente para el partido del 6 de octubre. Nicolás Otamendi también fue convocado específicamente para ese compromiso.

En este marco, Scaloni también utilizará esta ventana internacional para trabajar con futbolistas incorporados recientemente a la convocatoria. Entre ellos aparecen Leonel Flores, Tomás Palacios y Tobías Andrada, además de Santiago Simón, Equi Fernández y Valentín Gómez. La lista del medio local difundida por AFA incluye también a Santiago Beltrán y Thiago Almada, entre otros nombres.

Los encuentros abrirán una nueva etapa deportiva para el seleccionado después del Mundial 2026 y permitirán al cuerpo técnico comenzar a evaluar alternativas dentro del plantel. Además, el partido frente a Benín cerrará una etapa con la última presentación de Messi en el equipo nacional.