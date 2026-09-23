Lionel Scaloni podría continuar al frente de la Selección Argentina después de diciembre de 2026. La Asociación del Fútbol Argentino y el entrenador santafesino avanzan en las conversaciones para extender un ciclo iniciado en 2018, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la firma del nuevo contrato.

Las distintas versiones coinciden en que existe predisposición de ambas partes para avanzar. Sin embargo, difieren respecto del punto exacto en el que se encuentran las negociaciones. Mientras algunas informaciones hablan de un acuerdo encaminado, otras sostienen que todavía deben concretarse reuniones y resolverse aspectos contractuales.

La alternativa que aparece con mayor fuerza es un contrato por dos temporadas, hasta la Copa América 2028, acompañado por una opción para prolongarlo otros dos años y llegar al Mundial 2030. Ese formato debe considerarse, por ahora, una versión no confirmada. Una información publicada este miércoles incluso señala que habría existido un acuerdo general entre Claudio Tapia y Scaloni, aunque tampoco fue anunciado oficialmente por la AFA.