Scaloni y la AFA avanzan hacia un nuevo acuerdo

El contrato del entrenador vence en diciembre y las negociaciones para extender su ciclo están en marcha. El posible vínculo hasta 2028 todavía no fue oficializado.
 
Deportes23/09/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

Lionel Scaloni podría continuar al frente de la Selección Argentina después de diciembre de 2026. La Asociación del Fútbol Argentino y el entrenador santafesino avanzan en las conversaciones para extender un ciclo iniciado en 2018, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la firma del nuevo contrato.

Las distintas versiones coinciden en que existe predisposición de ambas partes para avanzar. Sin embargo, difieren respecto del punto exacto en el que se encuentran las negociaciones. Mientras algunas informaciones hablan de un acuerdo encaminado, otras sostienen que todavía deben concretarse reuniones y resolverse aspectos contractuales.

La alternativa que aparece con mayor fuerza es un contrato por dos temporadas, hasta la Copa América 2028, acompañado por una opción para prolongarlo otros dos años y llegar al Mundial 2030. Ese formato debe considerarse, por ahora, una versión no confirmada. Una información publicada este miércoles incluso señala que habría existido un acuerdo general entre Claudio Tapia y Scaloni, aunque tampoco fue anunciado oficialmente por la AFA. 

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El escenario representa un cambio respecto de las semanas posteriores al Mundial 2026. Luego de la derrota frente a España en la final, Scaloni había dejado abierta la posibilidad de terminar su etapa una vez cumplido el contrato vigente. Con el paso de las semanas, la posibilidad de continuidad volvió a ganar espacio.
Mientras se define su futuro, el entrenador ya trabaja en la reorganización del plantel. Argentina comenzó esta semana sus entrenamientos en Ezeiza y afrontará tres amistosos: el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes; el sábado 3 de octubre contra Burkina Faso y el martes 6 ante Benín, estos dos últimos en el Monumental.
Además, la convocatoria muestra una ampliación de alternativas. Entre los futbolistas incorporados aparecen nombres que buscan consolidarse en la Mayor y otros que atraviesan sus primeras experiencias con el seleccionado. La AFA confirmó, entre otros, las citaciones de Santiago Simón, Ezequiel Fernández, Valentín Gómez, Leonel Flores, Santiago Beltrán y Tobías Andrada.
En este marco, el futuro del cuerpo técnico también podría presentar cambios. Walter Samuel aparece mencionado en distintas versiones como una posible baja para iniciar su carrera como entrenador principal.
Scaloni tiene previsto hablar públicamente el próximo martes 29 de septiembre, antes del encuentro con Bolivia.  Hasta entonces, la continuidad aparece encaminada, pero el dato central continúa siendo el mismo: resta la confirmación oficial del nuevo vínculo.
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