El fútbol argentino comenzará a transitar una serie de modificaciones a partir de la temporada 2027. La Liga Profesional analizó durante su última reunión de Comité Ejecutivo distintos aspectos relacionados con los playoffs, las sedes de los partidos decisivos, el mercado de pases y la creación de una nueva competencia.

El encuentro se realizó el martes 22 de septiembre en el predio Lionel Messi, en Ezeiza, donde los dirigentes también repasaron el desarrollo de los torneos de 2026 y comenzaron a definir cuestiones reglamentarias y operativas para el próximo año.

Uno de los principales cambios será la utilización de estadios neutrales desde las semifinales de los playoffs. La medida fue aprobada con la intención de permitir la presencia de hinchas de ambos equipos y generar alternativas de organización fuera de los estadios habituales de los clubes participantes.

Además, dentro de la reglamentación de las instancias eliminatorias se planteó mantener el tiempo suplementario a partir de los octavos de final. De esta manera, ante una igualdad después de los 90 minutos, habría alargue antes de una eventual definición mediante tiros desde el punto penal.

Otro punto abordado fue el mercado de pases. La dirigencia considera necesario acercar las fechas de cierre del libro de transferencias argentino a las utilizadas por otras federaciones pertenecientes a Conmebol.

Sin embargo, todavía no fue establecido un nuevo calendario. Por el momento, cualquier fecha concreta que circule debe considerarse una versión no confirmada hasta que la Liga Profesional publique oficialmente el reglamento correspondiente.

La temporada también incorporará la denominada Recopa de Campeones. La competencia está siendo planificada como un triangular entre los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

La organización deberá determinar ahora aspectos como las fechas, la duración y el sistema exacto de disputa del certamen. Su incorporación agregará una nueva posibilidad de título dentro del calendario nacional.

Por otro lado, la estructura central de la temporada mantendría al Torneo Apertura, Torneo Clausura, Tabla Anual y Copa Argentina, junto con las diferentes competencias complementarias.

En este marco, la reunión dejó definiciones y también cuestiones pendientes. La utilización de estadios neutrales desde semifinales aparece como uno de los cambios más concretos, mientras que el mercado de pases todavía requiere una resolución específica.

Las próximas reuniones deberán completar la reglamentación y establecer el calendario definitivo que regirá al fútbol argentino durante 2027.