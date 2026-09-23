The Walking Dead regresa con acción arcade y estética retro
El universo de The Walking Dead sumó una nueva adaptación al mundo de los videojuegos con Streets of Survival, un título de acción en dos dimensiones que recupera personajes y escenarios de la serie para trasladarlos a una estructura clásica de beat ’em up.
Desarrollado por Odaclick Game Studio y publicado por Trailmark Games, el juego fue lanzado el 18 de septiembre y está disponible para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. La propuesta está pensada para un jugador y combina combates cuerpo a cuerpo, armas, ataques a distancia y una estética pixel art vinculada a los arcades tradicionales.
La campaña toma como referencia el arco narrativo All Out War, correspondiente al enfrentamiento entre las comunidades encabezadas por Rick Grimes y los Salvadores liderados por Negan. A partir de esa historia, el videojuego desarrolla una versión propia de los acontecimientos e incorpora situaciones diseñadas específicamente para su jugabilidad.
El recorrido se distribuye en 12 niveles e incluye lugares reconocibles para quienes siguieron la serie, entre ellos Alexandria, Hilltop y el Santuario. Durante cada etapa, el jugador debe avanzar entre grupos de enemigos humanos y oleadas de caminantes, además de enfrentar distintos jefes.
Rick Grimes, Daryl Dixon y Michonne integran inicialmente el grupo de personajes controlables. Cada uno posee movimientos y armas diferenciadas, una característica que modifica el desarrollo de los enfrentamientos. Además, después de completar por primera vez la campaña se habilita a Negan como personaje jugable.
El sistema permite combinar ataques cuerpo a cuerpo con acciones a distancia, realizar combos y utilizar movimientos finales. Por otro lado, la progresión contempla árboles de habilidades para mejorar características y capacidades de los protagonistas a medida que avanza la partida.
Entre los enemigos aparecen integrantes de los Salvadores y diferentes tipos de caminantes. Algunos personajes conocidos de la producción televisiva, como Winslow y el denominado Well Walker, también forman parte de los enfrentamientos especiales.
En este marco, Streets of Survival busca recuperar la estructura de los videojuegos de pelea callejera de desplazamiento lateral y combinarla con uno de los períodos centrales de la historia televisiva de The Walking Dead.
El título cuenta con diferentes niveles de dificultad y está diseñado para volver a recorrer la campaña utilizando distintos personajes y estrategias. No incluye modalidad cooperativa, según la información publicada por sus responsables.
Además, los usuarios de PC pueden descargar una demo a través de Steam antes de adquirir el juego completo. La versión estándar figura a 19,99 dólares en la tienda de Valve, aunque el precio final puede variar de acuerdo con la plataforma y la región.