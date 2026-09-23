El universo de The Walking Dead sumó una nueva adaptación al mundo de los videojuegos con Streets of Survival, un título de acción en dos dimensiones que recupera personajes y escenarios de la serie para trasladarlos a una estructura clásica de beat ’em up.

Desarrollado por Odaclick Game Studio y publicado por Trailmark Games, el juego fue lanzado el 18 de septiembre y está disponible para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. La propuesta está pensada para un jugador y combina combates cuerpo a cuerpo, armas, ataques a distancia y una estética pixel art vinculada a los arcades tradicionales.

La campaña toma como referencia el arco narrativo All Out War, correspondiente al enfrentamiento entre las comunidades encabezadas por Rick Grimes y los Salvadores liderados por Negan. A partir de esa historia, el videojuego desarrolla una versión propia de los acontecimientos e incorpora situaciones diseñadas específicamente para su jugabilidad.

El recorrido se distribuye en 12 niveles e incluye lugares reconocibles para quienes siguieron la serie, entre ellos Alexandria, Hilltop y el Santuario. Durante cada etapa, el jugador debe avanzar entre grupos de enemigos humanos y oleadas de caminantes, además de enfrentar distintos jefes.

Rick Grimes, Daryl Dixon y Michonne integran inicialmente el grupo de personajes controlables. Cada uno posee movimientos y armas diferenciadas, una característica que modifica el desarrollo de los enfrentamientos. Además, después de completar por primera vez la campaña se habilita a Negan como personaje jugable.

El sistema permite combinar ataques cuerpo a cuerpo con acciones a distancia, realizar combos y utilizar movimientos finales. Por otro lado, la progresión contempla árboles de habilidades para mejorar características y capacidades de los protagonistas a medida que avanza la partida.

Entre los enemigos aparecen integrantes de los Salvadores y diferentes tipos de caminantes. Algunos personajes conocidos de la producción televisiva, como Winslow y el denominado Well Walker, también forman parte de los enfrentamientos especiales.

En este marco, Streets of Survival busca recuperar la estructura de los videojuegos de pelea callejera de desplazamiento lateral y combinarla con uno de los períodos centrales de la historia televisiva de The Walking Dead.

El título cuenta con diferentes niveles de dificultad y está diseñado para volver a recorrer la campaña utilizando distintos personajes y estrategias. No incluye modalidad cooperativa, según la información publicada por sus responsables.

Además, los usuarios de PC pueden descargar una demo a través de Steam antes de adquirir el juego completo. La versión estándar figura a 19,99 dólares en la tienda de Valve, aunque el precio final puede variar de acuerdo con la plataforma y la región.





