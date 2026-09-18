La Copa Libertadores 2026 ya tiene definido su cuadro de semifinales. Estudiantes de La Plata enfrentará a Flamengo, mientras que Fluminense y Palmeiras protagonizarán la otra llave. De esta manera, el certamen continental quedó con tres representantes brasileños y un equipo argentino.

La programación de base establecida por CONMEBOL ubica los encuentros de ida entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, mientras que las revanchas se disputarán entre el martes 20 y el miércoles 21. La distribución definitiva de días y horarios deberá ser tomada de la programación oficial cuando quede individualizada cada semifinal.

Estudiantes comenzará su serie como local frente a Flamengo y deberá disputar la revancha en Brasil. El conjunto platense llegó a esta instancia después de eliminar a Corinthians y volvió a meterse entre los cuatro mejores del torneo después de 17 años. Además, quedó como el único representante argentino tras la eliminación de Platense frente a Fluminense.

Por el otro lado del cuadro, Fluminense recibirá primero a Palmeiras y la definición será en cancha del conjunto paulista. El Flu avanzó ante Platense por un global de 3-2, mientras que Palmeiras necesitó una definición por penales para dejar en el camino a Liga de Quito.

Las semifinales reunirán, además, a cuatro clubes que ya conocen lo que significa ganar la competencia. Estudiantes y Flamengo cuentan con cuatro títulos cada uno, Palmeiras suma tres y Fluminense obtuvo su primera Libertadores en 2023.

En este marco, uno de los focos estará puesto en Estudiantes, que intentará cortar el predominio brasileño en la definición del torneo. Flamengo llega como campeón defensor y será el rival del equipo argentino por uno de los dos lugares disponibles en la final.

Por otro lado, la definición del título ya tiene día establecido. La final se disputará el sábado 28 de noviembre en Montevideo y será a partido único. CONMEBOL incluyó esa fecha en su calendario oficial de la edición 2026, mientras que las coberturas especializadas señalan al Estadio Centenario como escenario de la definición.

Hasta entonces, los cuatro equipos tendrán varias semanas para preparar las semifinales. La confirmación definitiva de días y horarios de cada encuentro terminará de ordenar una instancia en la que Estudiantes buscará sostener la presencia argentina frente a tres representantes del fútbol brasileño.