Choque entre una moto y una camioneta: un herido

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y una camioneta movilizó este miércoles a los servicios de emergencia en la intersección de calles 53 bis y 68 de Villa Cañás. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo menor resultó lesionado y debió ser trasladado al hospital local.

El hecho fue informado por Bomberos alrededor de las 12:30, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de dos vehículos involucrados en una colisión.

Al arribar al lugar, los servidores públicos constataron que habían participado una motocicleta y una camioneta. Por el momento no se estableció la mecánica del accidente ni las circunstancias que originaron el impacto.

De acuerdo con el reporte difundido después de la intervención, el motociclista presentaba un traumatismo en el miembro superior izquierdo.

Ante esta situación, personal de Bomberos procedió a realizar una primera evaluación del paciente y posteriormente efectuó la correspondiente inmovilización para evitar posibles complicaciones durante su asistencia.

Minutos después intervino una unidad del SIES 107, cuyos profesionales quedaron a cargo del herido y resolvieron trasladarlo al hospital local para que recibiera una evaluación médica más completa.

Hasta el momento no se informó oficialmente la identidad del motociclista ni su edad. Tampoco se difundieron precisiones sobre el conductor de la camioneta o sobre la existencia de otras personas involucradas.

Por otro lado, las causas del accidente permanecen sin determinar. El propio reporte de Bomberos indicó que la colisión se produjo “por causas que se desconocen”, por lo que cualquier hipótesis sobre responsabilidades o maniobras previas debe considerarse una versión no confirmada hasta que existan datos oficiales.

En el operativo participaron integrantes de Bomberos, Policía, personal de Tránsito, SIES 107 y Emcofir. La intervención de los distintos servicios permitió asistir al motociclista y ordenar el sector mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

No se informó oficialmente si fue necesario interrumpir completamente la circulación en la esquina durante el procedimiento ni si posteriormente se realizaron peritajes sobre los vehículos.

El estado de salud del motociclista quedará sujeto a la evaluación realizada en el hospital. Además, se aguarda conocer si las autoridades brindarán mayores precisiones sobre la mecánica del episodio y las circunstancias en las que se produjo la colisión.