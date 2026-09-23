Marvel Studios prepara el regreso de “Avengers: Endgame” a los cines con una edición denominada “Endgame Encore”, que se estrenará el 25 de septiembre e incorporará material adicional relacionado con “Avengers: Doomsday”. En las horas previas al lanzamiento comenzaron a circular detalles sobre esas nuevas escenas, entre ellas una posible aparición de Hulk junto a Doctor Doom.

La información debe ser considerada, por el momento, como una versión no confirmada oficialmente por Marvel Studios. Diferentes reportes sostienen que Bruce Banner, nuevamente interpretado por Mark Ruffalo, aparecería aislado después de los acontecimientos de “Spider-Man: Brand New Day”, intentando controlar nuevamente a Hulk mediante investigaciones vinculadas con la radiación gamma.

En ese contexto entraría en escena Doctor Doom, personaje interpretado por Robert Downey Jr. Según las descripciones difundidas antes del estreno, Doom se presentaría ante Banner y posteriormente ambos desaparecerían del lugar. Algunas versiones interpretaron la secuencia como un intento de reclutamiento del científico y su alter ego para los acontecimientos de “Doomsday”.

Sin embargo, todavía hay diferencias entre los reportes. Mientras algunas descripciones hablan de Doom buscando directamente a Banner, otras fueron más lejos y plantearon que podría intentar utilizar los conocimientos científicos o incluso los poderes de Hulk. Esa última parte continúa siendo una versión no confirmada y no fue anunciada formalmente por Marvel Studios.

Además, las filtraciones mencionan modificaciones adicionales al cierre de “Endgame”. Loki tendría una aparición relacionada con Steve Rogers y Peggy Carter, mientras que otra secuencia mostraría a la Autoridad de Variación Temporal siguiendo diferentes incursiones entre universos. De confirmarse, estas escenas permitirían vincular directamente el final de la Saga del Infinito con el conflicto multiversal que desarrollará la próxima película de los Vengadores.

El regreso de Hulk también resolvería uno de los interrogantes alrededor de “Doomsday”. Mark Ruffalo no había ocupado un lugar central en los primeros anuncios relacionados con el reparto, aunque su personaje continuó formando parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Por otro lado, la presencia de Doctor Doom refuerza el objetivo de Marvel de utilizar esta reedición de “Endgame” como puente narrativo. El estudio ya había adelantado que la película incluiría material pensado específicamente para preparar la siguiente historia de los Vengadores.

Las respuestas definitivas llegarán con el estreno de “Avengers: Endgame Encore”. Hasta entonces, el encuentro entre Hulk y Doctor Doom debe mantenerse dentro del terreno de las filtraciones, aunque las diferentes descripciones conocidas coinciden en que Bruce Banner tendría participación en el nuevo conflicto multiversal.