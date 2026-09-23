Villa Cañás cambió el sentido de seis calles en Barrio Mazzini
La Municipalidad de Villa Cañás puso en vigencia un nuevo esquema de circulación vehicular en la zona de Barrio Mazzini y sectores cercanos, con modificaciones que alcanzan a seis tramos de calles de la ciudad.
Según informó el área de Tránsito, la disposición establece circulación en sentido único y fue implementada en el marco de la Ordenanza N° 1382/26, de acuerdo con la información difundida oficialmente.
El objetivo planteado por el Municipio es ordenar el movimiento vehicular en este sector de Villa Cañás y contribuir a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.
Los nuevos sentidos de circulación
A partir de la entrada en vigencia de la medida, los tramos alcanzados quedaron establecidos de la siguiente manera:
• Calle 52, entre 71 y 69: sentido Sur-Oeste a Nor-Este.
• Calle 54, entre 65 y 71: sentido Nor-Este a Sur-Oeste.
• Calle 56, entre 71 y 65: sentido Sur-Oeste a Nor-Este.
• Calle 56 bis, entre 71 y 65: sentido Sur-Oeste a Nor-Este.
• Calle 67, entre 58 y 52: sentido Nor-Oeste a Sur-Este.
• Calle 69, entre 58 y 52: sentido Sur-Este a Nor-Este, de acuerdo con lo informado por la Municipalidad.
La modificación implica que los conductores ya no podrán circular en ambas direcciones en esos sectores y deberán prestar especial atención al ingresar a las cuadras comprendidas por la nueva disposición.
Además, desde el Municipio indicaron que, junto con la puesta en vigencia del cambio, fueron readecuados y colocados los nomencladores destinados a indicar los sentidos permitidos.
La nueva organización se concentra principalmente en Barrio Mazzini y forma parte de las intervenciones vinculadas al ordenamiento del tránsito urbano. Algunas de las arterias involucradas ya habían sido alcanzadas anteriormente por trabajos de infraestructura, pavimentación o cordón cuneta.
En este marco, durante los primeros días de aplicación resulta especialmente importante observar la señalización instalada en cada intersección, debido a que quienes circulan habitualmente por el sector deberán adaptarse al nuevo esquema.
La Municipalidad no informó en el comunicado difundido si habrá un período especial de adaptación o controles específicos vinculados con el cambio de circulación.
La disposición ya se encuentra vigente, por lo que automovilistas, motociclistas y ciclistas deberán respetar los nuevos sentidos establecidos en cada una de las calles alcanzadas.