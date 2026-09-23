Vecinos de Firmat hicieron públicos durante las últimas horas distintos reclamos relacionados con la disposición de residuos en la ciudad. Las situaciones quedaron registradas en fotografías que muestran desde basura domiciliaria hasta elementos de mayor tamaño colocados en sectores que no estarían destinados a ese tipo de desechos.

Uno de los planteos surgió luego de que un vecino encontrara campanas destinadas a la separación de residuos con elementos que no correspondían a ese sistema. Según su relato, dentro y alrededor de los contenedores había restos de comida, prendas de vestir, calzado, neumáticos y hasta un sanitario.

El vecino sostuvo además que el sector había sido acondicionado previamente por trabajadores municipales y que, poco tiempo después, volvieron a acumularse residuos. Esta afirmación corresponde a su testimonio y no fue acompañada en el material disponible por una respuesta específica del Gobierno de Firmat.

El reclamo incluyó un pedido para respetar tanto la utilización de las campanas como las modalidades previstas para retirar los diferentes tipos de basura. La preocupación también estuvo vinculada con el trabajo que realiza el personal encargado de la limpieza de los espacios públicos.

Por otro lado, se conoció una segunda situación a partir de fotografías aportadas por otro vecino. En las imágenes aparecen cajas, latas y otros elementos depositados en la vía pública. De acuerdo con esa versión, no confirmada de manera independiente, los residuos habrían sido colocados durante la tarde del sábado.

El momento elegido para sacar residuos también generó cuestionamientos debido a los pronósticos de precipitaciones para la región. La presencia de elementos sueltos en calles, cunetas o sectores cercanos a los sistemas de drenaje puede convertirse en un inconveniente cuando son desplazados por el agua.

En este marco, el reclamo vecinal apunta fundamentalmente a evitar la acumulación de basura en lugares no habilitados y a respetar las modalidades de disposición de los residuos domiciliarios y no convencionales.

La problemática no se limita a estos dos episodios. En diferentes sectores de Firmat se han registrado reclamos por objetos descartados en canales, zanjas y otros espacios públicos. Sin embargo, cada situación requiere determinar responsabilidades y establecer si los residuos fueron retirados fuera de los días correspondientes o depositados en sitios incorrectos.

Hasta el momento, en la información disponible no aparece una respuesta municipal puntual sobre estos casos ni datos sobre posibles infracciones. La evolución de las condiciones meteorológicas y el mantenimiento de los desagües vuelven a colocar el manejo responsable de los residuos entre los temas de atención para los próximos días.