La evolución de los precios de los alimentos volvió a concentrar la atención durante septiembre y podría interrumpir la desaceleración que mostró la inflación nacional durante agosto. Distintas consultoras privadas registraron aumentos durante la tercera semana del mes y algunas estimaciones ubican al Índice de Precios al Consumidor cerca del 2%.

El punto de partida es el dato oficial de agosto: el INDEC informó que el IPC nacional avanzó 1,7% respecto del mes anterior. Ese porcentaje constituye la última medición oficial disponible, mientras que las cifras correspondientes a septiembre continúan siendo proyecciones.

Entre las mediciones privadas, Analytica registró durante la tercera semana una suba del 0,7% en alimentos. En el promedio de las últimas cuatro semanas, su relevamiento ubicó la variación del rubro en 2,7% y proyectó para el nivel general una inflación cercana al 2% durante septiembre.

Las mayores variaciones dentro de ese relevamiento correspondieron a verduras y frutas. Por otro lado, LCG calculó un avance semanal del 0,6% en alimentos y bebidas y señaló aumentos en verduras, carnes, bebidas y panificados. Las mediciones de ambas consultoras muestran una aceleración respecto de semanas anteriores, aunque utilizan metodologías y muestras propias.

Además, EconViews informó variaciones en carnes y productos lácteos durante su relevamiento de supermercados. Se trata, en todos los casos, de indicadores privados y parciales, por lo que el resultado definitivo del IPC de septiembre deberá esperar la publicación oficial.

Los servicios también podrían aportar presión durante el mes. Eco Go ya había advertido que septiembre tendría un menor efecto desinflacionario de los productos estacionales y nuevos ajustes en distintos servicios. Durante la segunda semana, la consultora ubicó preliminarmente su estimación del nivel general alrededor del 2%.

En paralelo, desde el Gobierno nacional mantienen una expectativa de desaceleración para los próximos meses. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación ya logró ubicarse por debajo del 2% y planteó que, con continuidad del esquema fiscal y monetario, podría avanzar hacia niveles mensuales inferiores. Se trata de una proyección oficial sobre la evolución futura y no de un dato ya verificado.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado aporta una referencia adicional. El REM reúne previsiones de consultoras, centros de investigación y entidades financieras y no constituye una proyección propia del Banco Central.

Con los datos disponibles hasta la tercera semana, el escenario para septiembre se mueve así entre estimaciones cercanas al 1,8% y el 2%. El comportamiento de los alimentos durante los últimos días del mes será uno de los factores a observar antes de conocerse la cifra definitiva.