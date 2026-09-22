El tiro con arco argentino vuelve a tener este martes a uno de sus nombres de referencia en competencia. Damián Jajarabilla, marplatense de 27 años, participa en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con actividad en el Hipódromo del Parque Independencia de Rosario, donde estaba programada desde las 9 la ronda de ranking del recurvo individual masculino.

Su vínculo con la arquería comenzó lejos del alto rendimiento. Jajarabilla contó en distintas entrevistas que durante la adolescencia se interesó por los mundos medievales y de fantasía de sagas como El Señor de los Anillos y por los videojuegos. Después de probar varios deportes, en 2013 llegó al Tiro Federal de Mar del Plata y encontró una disciplina que terminaría ocupando buena parte de su vida deportiva.

El crecimiento fue rápido. En 2015 disputó su primer Sudamericano y con el tiempo se incorporó de manera estable al seleccionado argentino. Sin embargo, el recorrido también estuvo condicionado por una estructura amateur, los costos del equipamiento y la dificultad de sostener entrenamientos de alto nivel.

En entrevistas concedidas en 2024 explicó que un equipo completo de competencia podía costar entre 5.000 y 6.000 dólares y que una docena de flechas rondaba entonces los 800 dólares. Esas cifras corresponden a aquel momento y no deben interpretarse como valores actuales.

Ese contexto lo llevó incluso a evaluar su continuidad. Jajarabilla contó que llegó a redactar una carta de renuncia al seleccionado, aunque finalmente decidió seguir después de conversar con integrantes de su entorno técnico.

La decisión antecedió al mayor hito de su carrera. En abril de 2024 terminó tercero en el Clasificatorio Continental de Medellín. El bronce no otorgó por sí solo el cupo: la plaza quedó disponible después de que Colombia consiguiera la clasificación por equipos, lo que permitió que el argentino accediera al boleto olímpico.

Así se convirtió en el tercer arquero argentino de la historia en llegar a unos Juegos y en el primero desde Ángel Bello y Claudio Pafundi, quienes habían participado en Seúl 1988.

En París 2024 terminó 52° en la ronda de clasificación con 643 puntos y luego quedó eliminado en 32avos de final frente al uzbeko Amirkhon Sadikov.

Dos años más tarde, su recorrido continúa en Rosario. Para Santa Fe 2026 integra el equipo argentino de recurvo junto a Esteban Silva y Matías Noriega. Además, la programación contempla competencias individuales y por equipos durante las próximas jornadas.

Jajarabilla llega así a los Suramericanos con experiencia olímpica y como uno de los referentes nacionales de una disciplina que busca ampliar su presencia dentro del deporte argentino.