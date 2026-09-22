Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 afrontarán este martes 22 de septiembre una jornada con actividad en múltiples escenarios y varias definiciones por medallas. Atletismo, hockey, remo costero, vóley, polo acuático, handball, sóftbol y ciclismo pista estarán entre los principales atractivos del programa.

La acción comenzará desde las 9. En Mar del Plata seguirá desarrollándose el surf, mientras que Santa Fe tendrá el inicio del atletismo y las primeras pruebas de remo costero. Rosario, por su parte, concentrará buena parte de la actividad de polo acuático, squash, raquetbol, bádminton, tenis y deportes de pelota. La programación oficial ubica el surf de este martes desde las 9 en la subsede marplatense.

Uno de los principales focos estará en el hockey. Los Leones disputarán desde las 13.30 la final masculina, mientras que Las Leonas saldrán a la cancha a las 15.45 para definir el torneo femenino. Ambas selecciones llegan al último día de competencia con la posibilidad de sumar nuevas medallas para Argentina.

Además, Rosario tendrá varios compromisos de los seleccionados nacionales. El equipo masculino de vóley enfrentará a Perú desde las 15 en el Estadio Cubierto Claudio Newell. En polo acuático, el seleccionado femenino jugará con Colombia a las 9 y tendrá otro compromiso a las 18 frente a Perú. Los varones, en tanto, se medirán con Colombia a partir de las 16.30.

El atletismo también tendrá un programa amplio en el CARD de Santa Fe. Durante la mañana habrá pruebas del decatlón, lanzamiento de disco y 10.000 metros, mientras que desde las 18 llegarán semifinales y finales. Los 100 metros tendrán sus definiciones a las 20 en varones y a las 20.10 en mujeres.

Por otro lado, Los Gladiadores iniciarán su participación en el handball masculino ante Paraguay desde las 19.30. El cronograma del día también contempla Chile-Perú a las 14.30 y Uruguay-Brasil a las 17.

En Paraná, la selección argentina de sóftbol masculino jugará a las 20.30 frente a Perú. Rafaela, además, tendrá actividad de ciclismo pista y pádel, mientras Rosario continuará con tenis de mesa, frontón, frontball y pelota trinquete.

La jornada marcará así el comienzo de nuevos bloques de competencia, como atletismo y escalada, y concentrará varias posibilidades de medalla para la delegación nacional en la recta final de los Juegos.