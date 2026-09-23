Después de más de una década de proyectos inconclusos, la secuela de “Guerra Mundial Z” volvió a avanzar. Brad Pitt regresará como Gerry Lane y Edward Berger quedó a cargo de la dirección de la nueva película que prepara Paramount Pictures.

El proyecto contará además con un guion de Dennis Kelly, autor y dramaturgo británico vinculado a producciones como “Matilda: The Musical”. Pitt tendrá también participación como productor junto con Dede Gardner y Jeremy Kleiner mediante Plan B Entertainment, mientras que Berger se desempeñará como productor ejecutivo.

El regreso se produce trece años después del estreno de la primera película, que llegó a los cines en 2013 bajo la dirección de Marc Forster. Aquella producción presentó a Gerry Lane, un exempleado de Naciones Unidas que debía recorrer diferentes puntos del planeta mientras una pandemia zombi se extendía rápidamente.

La cinta superó los 540 millones de dólares de recaudación mundial y abrió rápidamente las conversaciones sobre una posible continuación. Sin embargo, el desarrollo atravesó distintas etapas y cambios creativos que impidieron que la segunda película llegara a filmarse.

Entre los realizadores vinculados anteriormente estuvieron J.A. Bayona y David Fincher. Este último trabajó durante un período en una versión junto a Pitt, pero la iniciativa finalmente quedó paralizada. Ahora, la incorporación de Berger representa una nueva etapa del proyecto.

Berger llega después de dirigir producciones como “Sin novedad en el frente” y “Cónclave”. Además, ya trabajó recientemente con Pitt en “The Riders”, película producida por A24 y actualmente en posproducción.

Por el momento, los responsables de la nueva entrega mantienen bajo reserva el argumento. Tampoco se anunciaron el resto del elenco, las locaciones, el inicio del rodaje ni una fecha para el estreno. Las versiones que ubican el lanzamiento alrededor de 2029 o 2030 no tienen confirmación oficial.

En este marco, el dato concreto es que la secuela volvió a entrar en desarrollo con tres piezas centrales definidas: Brad Pitt delante de cámara, Edward Berger en la dirección y Dennis Kelly a cargo del guion.





