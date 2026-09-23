Daredevil: Born Again se encamina hacia su final. La tercera temporada de la serie de Marvel Television sería la última de esta etapa protagonizada por Charlie Cox como Matt Murdock, aunque hasta el momento Marvel no realizó un anuncio oficial explicando la decisión. La información surgió a partir de fuentes vinculadas con la producción.

El nuevo ciclo ya terminó su rodaje y se encuentra en proceso de posproducción. Su estreno está previsto para 2027 a través de Disney+, pero todavía no se comunicó una fecha específica ni la cantidad definitiva de capítulos que compondrán la temporada.

La noticia se conoció además junto con otro cambio relevante dentro del equipo creativo. Dario Scardapane, showrunner de la producción desde su reformulación, dejó de trabajar en Daredevil: Born Again después de que finalizara su contrato. Según la información conocida, el acuerdo no fue renovado y todavía no se informó quién supervisará los últimos trabajos de posproducción. Marvel tampoco realizó comentarios públicos sobre esta situación.

Scardapane había llegado al proyecto durante uno de los momentos más complejos de su desarrollo. Daredevil: Born Again fue anunciada originalmente en 2022 como una temporada de 18 episodios encabezada creativamente por Matt Corman y Chris Ord. Sin embargo, las huelgas de guionistas y actores de Hollywood en 2023 detuvieron la producción y permitieron que Marvel revisara el material realizado hasta ese momento.

En este marco, el estudio modificó el enfoque de la serie, incorporó a Scardapane como showrunner y sumó a Justin Benson y Aaron Moorhead como directores y productores ejecutivos. Finalmente, aquel encargo original terminó transformándose en 17 episodios repartidos entre las dos primeras temporadas.

La tercera temporada había recibido luz verde durante 2025, convirtiendo a Born Again en una de las pocas producciones televisivas de Marvel para Disney+ que lograron extenderse durante varios ciclos.

La conclusión de la serie, sin embargo, no significa necesariamente el retiro de Daredevil del Universo Cinematográfico de Marvel. Hasta ahora no existe un anuncio sobre el futuro de Matt Murdock después del cierre de Born Again, por lo que cualquier aparición posterior continúa siendo una posibilidad no confirmada.

Por ahora, Marvel mantiene bajo reserva los detalles de la última temporada. Tampoco se informó oficialmente si el argumento fue concebido originalmente para funcionar como cierre definitivo o si esa decisión se tomó después de completar el rodaje.