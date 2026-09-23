hina continúa desarrollando la tecnología necesaria para intentar llevar astronautas a la superficie de la Luna antes de que termine esta década. El programa incluye nuevos cohetes, una nave tripulada, un módulo de descenso y vehículos destinados a operar sobre el terreno lunar.

Uno de los pasos previos será Chang’e 7, una misión robótica concebida para estudiar el polo sur de la Luna y analizar sus recursos. El proyecto incluye un orbitador, un módulo de descenso, un rover y un pequeño dispositivo capaz de desplazarse mediante saltos para investigar zonas de difícil acceso.

La región despierta especial interés porque existen cráteres que permanecen prácticamente sin recibir luz solar y podrían conservar depósitos de agua en forma de hielo. La posibilidad de acceder a ese recurso resulta relevante para futuras misiones de larga duración, ya que el agua podría utilizarse para consumo y también como materia prima para obtener oxígeno e hidrógeno.

El 19 de agosto, la combinación de Chang’e 7 y el cohete Long March 5 Y14 había sido trasladada a la plataforma del Centro Espacial de Wenchang. En ese momento, las autoridades anticipaban un lanzamiento próximo. Sin embargo, cuatro días más tarde el programa espacial chino informó que la misión no reunía las condiciones necesarias para despegar dentro de la ventana prevista para 2026 y resolvió postergarla. Hasta el momento de ese anuncio no se había oficializado una nueva fecha.

El retraso no modifica, por ahora, el objetivo declarado de conseguir el primer alunizaje tripulado chino antes de 2030. Para ello, China trabaja además en el Long March 10, la nave Mengzhou y el módulo Lanyue, junto con trajes espaciales y vehículos para desplazamientos sobre la superficie.

Por otro lado, Estados Unidos desarrolla su propio calendario. NASA prevé que Artemis IV lleve nuevamente astronautas hasta la superficie lunar a comienzos de 2028. La misión tendría como destino la región del polo sur y dos integrantes de la tripulación descenderían para desarrollar tareas científicas durante aproximadamente una semana.

En este marco, ambas estrategias convergen sobre una zona considerada importante para la próxima etapa de exploración lunar. Más allá de la competencia entre programas, los próximos años estarán marcados por misiones robóticas, pruebas de nuevas tecnologías y el intento de establecer una presencia humana más sostenida en el satélite.

La fecha definitiva de Chang’e 7 será uno de los datos centrales para conocer cómo continuará el cronograma chino y cuánto podrá avanzar Beijing hacia su objetivo de concretar un alunizaje tripulado antes de 2030.