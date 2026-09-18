Flamengo se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2026 luego de empatar 1-1 frente a Independiente del Valle en el estadio Maracaná. El conjunto brasileño había conseguido una ventaja de 2-0 en el encuentro de ida disputado en Quito y terminó imponiéndose por 3-1 en el marcador global. Su próximo rival será Estudiantes de La Plata.

El equipo ecuatoriano necesitaba revertir una diferencia de dos goles y durante varios minutos consiguió poner en discusión la clasificación. Flamengo tuvo inicialmente una oportunidad mediante Bruno Henrique, pero Aldair Quintana evitó la apertura del marcador. Independiente del Valle respondió y encontró el 1-0 a los 30 minutos.

Matías Perelló avanzó por el sector izquierdo y envió la pelota hacia el área. Agustín Rossi intervino, pero el rebote quedó a disposición de Djorkaeff Reasco, quien convirtió el primer gol del encuentro. Con ese resultado, el conjunto dirigido por Joaquín Papa quedaba a un tanto de llevar la definición a los penales.

La situación de Flamengo se complicó durante el segundo tiempo. Jorginho, que ya estaba amonestado, recibió una segunda tarjeta amarilla a los 64 minutos y dejó al equipo local con diez jugadores. Además, Independiente del Valle llegó nuevamente al gol, aunque la jugada fue anulada por una posición adelantada previa de Mateo Carabajal.

Con superioridad numérica, el equipo ecuatoriano continuó buscando el segundo tanto. Por otro lado, Leonardo Jardim realizó modificaciones y envió al campo a Gonzalo Plata y Giorgian De Arrascaeta para reorganizar a Flamengo.

La acción que terminó definiendo la eliminatoria llegó a los 83 minutos. Rossi lanzó una pelota larga desde su campo, Quintana salió para intentar anticipar la jugada pero calculó mal el recorrido y De Arrascaeta aprovechó la situación para cabecear hacia el arco vacío. El 1-1 obligaba a Independiente del Valle a marcar dos veces más y terminó asegurando la clasificación del conjunto brasileño.

De esta manera, Flamengo estará nuevamente entre los cuatro mejores de América y enfrentará a Estudiantes, que eliminó a Corinthians. Además, Palmeiras y Fluminense protagonizarán la otra semifinal de la competencia.

Una consecuencia adicional será la ausencia de Jorginho en el primer encuentro frente a Estudiantes debido a la suspensión automática derivada de su expulsión.