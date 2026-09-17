Estudiantes de La Plata consiguió este miércoles por la noche una clasificación que se resolvió en los últimos minutos. El equipo argentino venció 1-0 a Corinthians en la Neo Química Arena de San Pablo y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores 2026 con un resultado global de 2-1.

La serie había llegado abierta a Brasil después del empate 1-1 disputado una semana antes en el estadio UNO de La Plata. La revancha mantuvo esa paridad durante gran parte de la noche, con pocas situaciones claras y con los dos equipos evitando conceder espacios cerca de sus áreas.

Corinthians tuvo mayor posesión en algunos pasajes e intentó encontrar profundidad con Rodrigo Garro, André Carrillo y Memphis Depay. Estudiantes, por otro lado, buscó reducir los circuitos ofensivos del local y aprovechar las posibilidades que aparecieran en transición.

El quiebre llegó sobre el cierre. Tomás Palacios avanzó por izquierda y envió el centro al área para Alexis Castro, que definió de volea y estableció el 1-0. El volante volvió a ser determinante después de haber convertido también en el encuentro de ida.

Con la ventaja argentina, Corinthians adelantó sus líneas en busca del empate que llevara la serie a los penales. Y cuando el partido parecía terminado apareció una última oportunidad para el conjunto brasileño.

Un centro al área terminó impactando en la mano de Leandro González Pírez. Después de revisar la acción en el VAR, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela sancionó penal. Memphis Depay tomó la pelota, pero su remate se fue por encima del arco y Estudiantes sostuvo la victoria.

El resultado volvió a colocar a Estudiantes entre los cuatro mejores equipos de América después de 17 años. Su anterior participación en esta instancia había sido en 2009, temporada en la que terminó conquistando la Copa Libertadores.

Ahora deberá esperar para conocer a su adversario. Flamengo llega con ventaja de 2-0 sobre Independiente del Valle y ambos definirán la serie este jueves 17 de septiembre, desde las 21.30, en el Maracanã. El conjunto ecuatoriano necesita ganar por dos goles para llevar la llave a los penales o por tres para avanzar directamente.

La clasificación mantiene a Estudiantes como representante argentino en la etapa decisiva del torneo y abre ahora una nueva serie frente a un adversario que se conocerá durante la noche del jueves.