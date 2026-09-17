El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 incorporó cinco obras viales para la provincia de Santa Fe, entre trabajos de conservación, bacheo, reparación de infraestructura y ampliación de calzada. Las intervenciones tienen un costo total plurianual de $88.469,621 millones, aunque sólo una parte de ese monto está prevista específicamente para el próximo año.

La diferencia surge de las propias planillas anexas al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Allí los compromisos están distribuidos entre 2027, 2028, 2029 y ejercicios posteriores. Sumadas las cinco partidas correspondientes al primer año, el monto a devengar durante 2027 ronda los $1.598,8 millones.

Una de las intervenciones corresponde a la Ruta Nacional 33, donde se proyecta una conservación mejorativa mediante sistema modular entre Sancti Spiritu y la Circunvalación de Rosario. El costo total informado es de $9.687,621 millones, mientras que para 2027 aparecen $641,192 millones. El tramo presupuestado no comprende la RN 33 al sur de Sancti Spiritu hacia Venado Tuerto y Rufino.

La obra de mayor costo total es la prevista sobre la Ruta Nacional 178, desde el empalme con la RN 33 hasta Las Rosas. Incluye reciclado y bacheo de la carpeta asfáltica, reparación de losas y mantenimiento de banquinas. Su monto plurianual alcanza los $47.850 millones, pero la partida consignada para 2027 es de $59,374 millones.

Además, la Ruta Nacional 11 aparece con dos proyectos. El primero comprende conservación de rutina entre Rosario y Santa Fe, con un costo total de $21.275 millones y $318,075 millones asignados en la columna de 2027. El segundo prevé mejoras en el puente sobre el arroyo El Ceibalito, entre Las Garzas y Las Toscas, con un total de $1.672 millones y $264,978 millones para el próximo ejercicio.

Por otro lado, el Presupuesto contempla terceros carriles en la Ruta Nacional 9, sobre la autopista Buenos Aires-Rosario, entre Alvear y Rosario. El proyecto tiene un costo total de $7.985 millones y una previsión de $315,186 millones para 2027.

En este marco, los $88.469 millones difundidos corresponden al costo total programado de las cinco obras y no a una inversión íntegra durante 2027. Además, la inclusión presupuestaria constituye una autorización de gasto sujeta al tratamiento del proyecto por parte del Congreso y al posterior avance administrativo de cada intervención.