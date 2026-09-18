Cacho Franco y Cacho Fangio estarán en Labordeboy

Labordeboy se prepara para recibir el domingo 27 de septiembre una nueva edición del Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos, una convocatoria que este año tendrá como invitados anunciados a Oscar Mauricio “Cacho” Franco y Oscar “Cacho” Fangio, dos nombres vinculados con una etapa histórica del automovilismo argentino.

La actividad, que llegará a su 17.ª edición, es organizada por el Gobierno de Labordeboy junto al Museo Regional “León Laborde Boy” y contará con una programación que comenzará durante la mañana y se extenderá hasta después del mediodía.

La participación de los dos expilotos agrega un componente histórico al encuentro. Ambos integraron en 1969 la denominada Misión Argentina que llevó los Torino a las 84 Horas de Nürburgring, en Alemania. Aquella participación quedó incorporada a la historia del automovilismo nacional y reunió a varios de los principales pilotos argentinos de la época.

Según el cronograma difundido por la organización, la jornada del 27 de septiembre comenzará a las 9:30 con la recepción de los participantes y las correspondientes acreditaciones.

A partir de las 10, la actividad continuará en el Museo Regional “León Laborde Boy”, donde se ofrecerá chocolate con torta. El servicio estará a cargo de Excombatientes de Malvinas.

Además, a las 11 está prevista la celebración de una Santa Misa en la parroquia de la localidad. Una hora más tarde, desde las 12, se realizará el acto de homenaje al Soldado de Malvinas.

El cierre del programa está previsto para las 13:30 con un almuerzo de camaradería en el Galpón René Favaloro, que reunirá a participantes, invitados y asistentes.

En este marco, la presencia anunciada de Franco y Fangio permitirá vincular la exposición de vehículos clásicos con protagonistas de uno de los capítulos más recordados del automovilismo argentino. El Museo Juan Manuel Fangio ha reunido anteriormente a ambos en conmemoraciones de la participación argentina en Nürburgring.

Por otro lado, todavía no se difundió públicamente la cantidad de automóviles que formarán parte del encuentro, las localidades de procedencia de los expositores ni las condiciones de inscripción. Tampoco se precisó la modalidad de acceso para quienes deseen asistir como público.

La organización indicó que las consultas podrán realizarse a través de los canales oficiales del Gobierno de Labordeboy. Con el cronograma definido y la incorporación de los dos invitados, el encuentro tendrá su jornada central el último domingo de septiembre.