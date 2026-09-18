Jan Oblak, uno de los referentes y capitanes del Atlético de Madrid, salió a respaldar públicamente a Julián Álvarez en la previa del derbi frente al Real Madrid. El arquero esloveno aseguró que el vestuario acompaña al delantero argentino y remarcó que, mientras continúe en el club, confía en que seguirá entregando su máximo nivel.

La declaración llegó este viernes 18 de septiembre durante una rueda de prensa realizada en la ciudad deportiva de Majadahonda, a dos días del clásico madrileño. "Julián está con nosotros, lo estamos apoyando, está dando el máximo", señaló Oblak al ser consultado por la situación del atacante. También explicó que jugadores y capitanes consideran superado dentro del vestuario lo ocurrido durante el mercado de pases.

El contexto está relacionado con el frustrado intento de salida de Julián durante el último mercado, cuando su futuro quedó vinculado con Barcelona. Finalmente, el delantero continuó en el Atlético y volvió a sumar minutos, aunque su regreso a la continuidad se frenó por una sobrecarga muscular.

Esa molestia física lo dejó afuera de los encuentros frente a Real Sociedad y Osasuna. Durante la jornada del viernes volvió a realizar parte del trabajo junto al grupo y luego continuó con tareas específicas, por lo que su participación frente a Real Madrid sigue ligada a su evolución.

En este marco, Oblak buscó separar el ruido generado durante el mercado de la convivencia interna del plantel. Según explicó, el grupo mantiene su respaldo hacia el atacante y espera que pueda aportar nuevamente cuando se encuentre en condiciones.

El arquero también señaló que Atlético atraviesa una etapa de construcción, con incorporaciones recientes y futbolistas que todavía están terminando de acoplarse. Al mismo tiempo, sostuvo que el objetivo del equipo continúa siendo competir por LaLiga.

El duelo contra Real Madrid será una de las primeras pruebas de alta exigencia de la temporada para el conjunto conducido por Diego Simeone. Atlético llega después de dos partidos consecutivos sin recibir goles, mientras intenta recuperar jugadores y consolidar su funcionamiento.

Oblak también se refirió a Koke, a quien presentó como una referencia del club por su trayectoria y su presente. Sin embargo, uno de los temas centrales de la conferencia fue la situación de Julián, nuevamente bajo atención por su eventual regreso.

Las próximas prácticas terminarán de definir el escenario del atacante argentino. Su evolución física y la evaluación del cuerpo técnico determinarán qué lugar podrá ocupar en un derbi atravesado, además, por todo lo ocurrido alrededor de su futuro durante las últimas semanas.