La Comisión Comunal de Melincué informó la puesta en funcionamiento de un convenio público-privado laboral destinado al mantenimiento de parques y jardines de la localidad. La iniciativa fue desarrollada junto a una empresa local y busca vincular recursos humanos comunales con el sector privado.

Según explicó la comuna, el acuerdo apunta a generar nuevas oportunidades laborales y establecer una modalidad de trabajo conjunto entre el Estado local y una firma del distrito. Además, desde la gestión comunal señalaron que este tipo de articulaciones permiten avanzar en la prestación de servicios y optimizar recursos.

El convenio forma parte de una estrategia que, según indicaron desde la Comisión Comunal, continuará con la búsqueda de nuevos acuerdos con empresas de Melincué. La intención expresada es ampliar este esquema de colaboración público-privada hacia otras áreas.

Desde el gobierno local destacaron que la iniciativa permite incorporar al sector privado en tareas vinculadas al mantenimiento urbano, mientras que los trabajadores comunales continúan participando en las labores necesarias para el cuidado de los espacios públicos.

El comunicado oficial no detalló la cantidad de trabajadores alcanzados por el convenio, la empresa involucrada ni los términos económicos del acuerdo. Tampoco se informaron plazos específicos para su implementación.

Por otro lado, desde la comuna remarcaron que el objetivo es avanzar en modelos de cooperación que involucren a distintos actores de la comunidad. La administración local planteó que seguirá promoviendo este tipo de acuerdos como parte de su esquema de gestión.

La puesta en marcha del convenio abre una nueva etapa en la relación entre el sector público y privado dentro de Melincué. En los próximos meses se podrá evaluar el alcance de la iniciativa y la posibilidad de extender este mecanismo a otros servicios o actividades.