La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzará desde diciembre con una validación más estricta sobre uno de los datos que deben integrar las solicitudes de autorización de facturas electrónicas. El cambio tendrá especial impacto en empresas, comercios y contribuyentes que utilizan sistemas propios o plataformas de gestión conectadas mediante Web Service.

El punto central es la condición frente al IVA del receptor de la operación. Ese dato permite establecer si el cliente es responsable inscripto, monotributista, consumidor final, exento o pertenece a alguna de las restantes categorías previstas por el organismo.

En los sistemas de facturación electrónica, la información se transmite a través del parámetro técnico denominado CondicionIVAReceptorId. No alcanza, por lo tanto, con que la categoría fiscal del cliente se encuentre registrada dentro del programa utilizado por la empresa: también tiene que enviarse correctamente a ARCA cuando se solicita el Código de Autorización Electrónico, conocido como CAE.

Según comunicaciones atribuidas al organismo y difundidas por distintos medios especializados, el plazo de adecuación finalizará el 30 de noviembre de 2026. Desde el día siguiente, una solicitud de autorización que llegue con ese campo vacío, nulo o incorrectamente informado podrá ser rechazada.

La exigencia tiene su origen en la Resolución General 5616/2024. La normativa incorporó la identificación de la condición frente al IVA del cliente en los comprobantes electrónicos con el objetivo de facilitar la registración de las operaciones dentro del Libro de IVA Digital.

El cambio requiere especial atención entre quienes utilizan programas desarrollados internamente o servicios de facturación contratados a terceros. En este último caso, será necesario confirmar con el proveedor que la versión utilizada ya transmite el dato dentro de cada solicitud electrónica.

Además, las empresas deberán comprobar que exista correspondencia entre la condición fiscal informada y el tipo de comprobante que se intenta emitir.

Para los contribuyentes que utilizan estos sistemas, el principal riesgo es operativo. Si ARCA no autoriza la solicitud, el sistema no obtiene el CAE necesario para validar el comprobante, lo que podría interrumpir temporalmente el proceso normal de facturación.

En este marco, especialistas y publicaciones del sector recomiendan revisar las integraciones y realizar pruebas antes de finalizar noviembre. La situación adquiere mayor relevancia en empresas que generan grandes cantidades de comprobantes mediante procesos automáticos.

Por otro lado, el requisito no implica la creación de un nuevo impuesto ni una modificación de las categorías frente al IVA. Se trata de una exigencia sobre la información que acompaña la solicitud electrónica.

Con la entrada en vigencia de la validación prevista para diciembre, la adaptación de los sistemas será clave para evitar rechazos y demoras en la emisión de comprobantes.