La Selección Argentina ya tiene definida su agenda para su regreso a las canchas después del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará tres amistosos como local frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

El primer encuentro será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tres días más tarde, el sábado 3 de octubre, Argentina recibirá a Burkina Faso en el Monumental, mientras que el martes 6 cerrará la ventana internacional frente a Benín, también en el estadio de River.

Los partidos marcarán el comienzo de una nueva etapa después del subcampeonato conseguido en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Argentina cayó 1-0 ante España en la final disputada el 19 de julio en Nueva York-Nueva Jersey, con un gol de Ferran Torres durante el tiempo suplementario.

Una de las principales incógnitas pasa por la lista que deberá presentar Scaloni. Además, permanece abierta la posibilidad de que Lionel Messi pueda participar de alguno de los encuentros para despedirse del público argentino. Hasta el momento, esa alternativa constituye una versión no confirmada y no se informó oficialmente que el rosarino vaya a integrar la convocatoria.

Por otro lado, la serie de amistosos también tiene un componente reglamentario. Argentina arrastra sanciones de FIFA por distintos hechos registrados durante el último Mundial. El organismo suspendió a Leandro Paredes por 10 partidos, a Nahuel Molina por siete y a Thiago Almada por uno. Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, recibió tres fechas.

Además, FIFA dispuso que la AFA dispute sus próximos dos compromisos como local con una restricción del 50% del público, aunque la aplicación de uno de ellos quedó suspendida bajo un período de prueba.

En este marco, uno de los puntos pendientes es que los partidos sean reconocidos como encuentros internacionales Clase A. Esa condición permitiría determinar si las suspensiones individuales pueden comenzar a cumplirse durante esta ventana. Diferentes medios indicaron que AFA esperaba una resolución reglamentaria sobre ese aspecto.

Desde lo deportivo, los tres encuentros le permitirán a Scaloni comenzar a evaluar alternativas y eventuales incorporaciones después del Mundial. Bolivia es un adversario habitual de Argentina en las Eliminatorias, mientras que Burkina Faso y Benín representarán enfrentamientos inéditos para la Selección mayor.

La próxima definición será la lista de convocados. Allí también quedará despejada una de las preguntas que rodean esta fecha FIFA: si Messi tendrá algún tipo de participación en los partidos que marcarán el regreso del seleccionado al país.