Estudiantes afrontará este miércoles uno de los partidos centrales de su temporada. Desde las 21:30 visitará a Corinthians en la Neo Química Arena de San Pablo, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. La serie quedó abierta luego del empate 1-1 registrado una semana atrás en La Plata.

El escenario es directo: quien gane durante los 90 minutos avanzará a semifinales. Si vuelven a igualar, independientemente del resultado, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal. El vencedor deberá enfrentar en la próxima instancia al ganador del cruce entre Flamengo e Independiente del Valle.

El primer encuentro comenzó favorable para el conjunto platense. Alexis Castro convirtió a los cuatro minutos después de capturar un rebote dentro del área. Corinthians reaccionó en el segundo tiempo y llegó al 1-1 a través de Kaio César, tras una intervención ofensiva de Rodrigo Garro.

Estudiantes llega a Brasil después de vencer 2-1 a Platense por el Torneo Clausura. Alexander Medina preservó a varios de sus habituales titulares durante ese compromiso. Por otro lado, el entrenador deberá realizar al menos una modificación obligada: Gastón Benedetti está suspendido por acumulación de tarjetas. Eric Meza y Tomás Palacios aparecen como las principales alternativas para ocupar el lateral izquierdo.

La formación probable del Pincha, todavía como versión no confirmada, es con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Eric Meza o Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

Corinthians atraviesa una situación diferente en su torneo local. El equipo de Fernando Diniz cayó 2-1 frente a Flamengo y acumula cinco derrotas consecutivas en el Brasileirao. Está 13° con 32 puntos, cuatro por encima de la zona de descenso. Sin embargo, para este partido recuperará a varios futbolistas preservados durante el fin de semana.

El probable equipo brasileño tendría a Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan, André Carrillo, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. Yuri Alberto continúa fuera por lesión y Raniele debe cumplir una suspensión.

El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro y Juan Soto estará a cargo del VAR. En Argentina, la transmisión televisiva anunciada es de Fox Sports, mientras que también figura Disney+ Premium entre las alternativas digitales.

Desde las 21:30, los 90 minutos —o eventualmente los penales— determinarán qué equipo continúa entre los cuatro aspirantes al título continental.