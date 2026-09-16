La gimnasia artística argentina volvió a sumar dos medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Julieta Lucas se consagró campeona en barras asimétricas, mientras que Delfina Estoco terminó segunda en la misma prueba y permitió que Argentina ocupara los dos primeros lugares del podio.

La final se disputó en el Invencible Arena, ubicado en el Parque Independencia de Rosario. Lucas alcanzó una puntuación de 13.400, producto de 5.800 puntos de dificultad y 7.600 de ejecución, mientras que Estoco obtuvo 12.667. El tercer lugar quedó para la brasileña Julia Pereira, con 12.634.

El resultado extendió una serie de actuaciones positivas para la selección argentina de gimnasia artística femenina durante los primeros días de competencia. Un día antes, el conjunto nacional había obtenido la medalla de oro por equipos con un acumulado de 208.706 puntos, por delante de Brasil, que reunió 206.188, y Panamá, tercero con 198.538.

Lucas también había conseguido el primer puesto en el concurso completo individual, conocido como all around. En esa competencia sumó 52.435 puntos después de sus presentaciones en salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y suelo. La brasileña Gabriela Boucas terminó segunda con 52.351 y la argentina Emilia Acosta fue tercera con 51.501.

Este dato permite diferenciar las dos actuaciones de Lucas: los 52.435 puntos corresponden al all around, mientras que su puntuación en la posterior final de barras asimétricas fue de 13.400.

Por otro lado, Delfina Estoco, de 18 años y oriunda de Mendoza, también había formado parte del equipo argentino que obtuvo el título por equipos. Su medalla de plata en barras significó así una nueva presencia en el podio durante estos Juegos.

Además, la jornada de finales tuvo otra medalla dorada para la gimnasia femenina argentina: Emilia Acosta ganó la prueba de salto.

En este marco, el 1-2 conseguido por Lucas y Estoco consolidó la cosecha argentina en gimnasia artística dentro del programa de Santa Fe 2026, con resultados tanto en las competencias por equipos como en las pruebas individuales y las finales por aparatos.