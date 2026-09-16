La secretaria de Obras Públicas de Villa Cañás, Noelia Guerra, brindó detalles sobre las principales intervenciones que desarrolla el Municipio y confirmó que continúan los trabajos vinculados con pavimento, drenajes y prevención hídrica. La funcionaria habló en los estudios de Sonic TV durante el programa “El Primero de la Mañana”.

Uno de los puntos centrales fue la intervención en avenida 64 y Ruta Provincial 94. Guerra explicó que se completó el sector que permite vincular las dársenas con el pavimento existente y señaló que el acceso permanecerá temporalmente cerrado mientras se cumple el período de fraguado del hormigón, estimado en aproximadamente 28 días.

La obra se integra con las dársenas ejecutadas sobre Ruta 94 en los ingresos por avenidas 59 y 64. Los trabajos en ese sector también fueron informados durante agosto y septiembre por el Municipio y medios regionales.

Por otro lado, Guerra se refirió a la preparación de Villa Cañás frente a posibles períodos de lluvias intensas. Indicó que funcionarios municipales participaron de reuniones provinciales y que se trabaja en la limpieza de canales y alcantarillas, nuevos desagües y entubamientos tanto en la zona urbana como rural.

La secretaria señaló además que fue solicitada una retroexcavadora del área de Hidráulica de la Provincia para intervenir en canales de mayor profundidad. La disponibilidad de esa maquinaria se encuentra pendiente y fue mencionada durante la entrevista como una gestión en curso.

En este marco, Guerra pidió a los vecinos evitar arrojar residuos en desagües y alcantarillas, debido a que las obstrucciones pueden reducir la capacidad de escurrimiento durante las precipitaciones.

Otro de los proyectos próximos es la pavimentación de calle 66 entre 51 y 53 y de 51 bis entre 66 y 68. Para esas intervenciones, el Municipio mantiene abierto hasta el 30 de septiembre el registro de oposición previsto por la Ordenanza 1381/26.

Según explicó Guerra, en algunos sectores será necesario retirar pavimento deteriorado y reconstruir completamente la calzada. También precisó que determinadas obras financiadas inicialmente mediante el Programa de Obras Urbanas de la Provincia se recuperan posteriormente mediante contribución de mejoras, de acuerdo con las ordenanzas correspondientes.

La funcionaria explicó además que los vecinos interesados en solicitar pavimento o cordón cuneta pueden presentar una nota por Mesa de Entrada con las firmas de los frentistas. A partir de allí se abre un expediente que posteriormente puede ser considerado al momento de elaborar nuevos proyectos.

Finalmente, Guerra confirmó que existe un proyecto de cordón cuneta presentado ante la Provincia que todavía espera aprobación. También destacó que parte de los tubos y módulos utilizados en las obras de drenaje son fabricados en la planta municipal de premoldeados.

La continuidad de estas intervenciones dependerá de las aprobaciones provinciales, la disponibilidad de recursos y el avance de los proyectos actualmente en ejecución.