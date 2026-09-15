El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó este martes la continuidad del programa económico del Gobierno nacional y aseguró que las decisiones oficiales no se modificarán por las presiones derivadas del calendario electoral. Lo hizo durante su participación en el Día de la Exportación, encuentro organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Durante su exposición, Caputo volvió a colocar al equilibrio de las cuentas públicas como uno de los principales ejes de la gestión. En ese contexto, sostuvo que el próximo Presupuesto 2027 mantendrá como objetivo un resultado financiero positivo.

El ministro incluso protagonizó un momento particular cuando destacó la continuidad de la política fiscal y, ante la falta de reacción inmediata del auditorio, señaló que esperaba un aplauso. Después de su comentario, los asistentes respondieron.

Más allá de ese episodio, Caputo utilizó buena parte de su intervención para rechazar las propuestas que plantean una modificación del programa con el objetivo de impulsar el consumo o mejorar los ingresos antes de las elecciones. Según expresó, el Gobierno continuará aplicando una política económica basada en la disciplina fiscal y no adoptará medidas que considere incompatibles con ese rumbo.

Además, pidió evitar las “ansiedades políticas del momento” y sostuvo que la administración de Javier Milei debe mantener su estrategia aun en un escenario electoral.

En materia de comercio exterior, el titular de Economía estimó que 2026 podría finalizar con un superávit comercial cercano a los US$27.000 millones. La cifra debe ser considerada una proyección y no un resultado definitivo. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central calculó en agosto un saldo positivo de US$25.034 millones para todo el año, mientras otros análisis privados ubican el resultado cerca de los US$27.000 millones.

Caputo atribuyó las mejores perspectivas externas al crecimiento de sectores como energía, petróleo, minería y agro. También sostuvo que esa generación de divisas permite fortalecer la estabilidad cambiaria y otorgar previsibilidad al resto de la economía.

El ministro describió, por otro lado, un escenario internacional adverso por el aumento de las tasas de interés y de los precios de la energía. Consideró que la economía argentina está en mejores condiciones para atravesar esas turbulencias debido al orden de las cuentas públicas.

El contexto, sin embargo, presenta diferencias entre sectores. Mientras las actividades exportadoras vinculadas con energía, minería y agro muestran mejores indicadores, distintos análisis señalan dificultades en ramas asociadas al consumo, la industria y el mercado interno.

En este marco, la discusión sobre el Presupuesto 2027 será una de las próximas pruebas para la estrategia oficial. El Gobierno buscará sostener el equilibrio fiscal durante un año electoral, mientras deberá negociar en el Congreso las partidas y prioridades de gasto.