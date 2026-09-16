Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, consiguió una marca histórica en el fútbol mundial al alcanzar 94 partidos consecutivos convirtiendo al menos un gol en la Saudi Pro League. Con esa cifra superó los 93 encuentros de liga que River había acumulado entre septiembre de 1936 y junio de 1939.

Sin embargo, ambas estadísticas miden categorías diferentes. La racha completa de River llegó a 96 partidos oficiales porque, además de los 93 correspondientes a campeonatos argentinos, incluyó dos encuentros de la Copa Aldao y uno de la Copa Ibarguren. La IFFHS registra esa secuencia como la mayor entre clubes considerando todas las competencias oficiales.

La serie comenzó el 13 de septiembre de 1936, con una victoria por 3-2 frente a Ferro, y se extendió hasta el 4 de junio de 1939, cuando River derrotó 4-1 a Platense. Una semana después, Boca se impuso 2-0 en el Monumental y puso fin a la racha.

Durante esos 96 encuentros, River convirtió 316 goles, con 72 victorias, 13 empates y 11 derrotas. José Manuel Moreno encabezó la tabla de goleadores de aquel período con 79 tantos, seguido por Bernabé Ferreyra y Luis Rongo. El detalle histórico de la serie fue reconstruido partido por partido por El Gráfico.

Por otro lado, Al-Nassr construyó desde diciembre de 2023 una continuidad todavía abierta exclusivamente dentro de la liga saudí. El empate 1-1 frente a Al-Khaleej llevó la cuenta hasta 94 partidos y estableció un nuevo registro en campeonatos de Primera División. Esa marca podría seguir creciendo en las próximas jornadas.

Lo que el conjunto de Cristiano Ronaldo ya no puede hacer con su actual secuencia es alcanzar los 96 de River tomando todos los torneos. En mayo de 2026 perdió 1-0 ante Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League Two, resultado que interrumpió su continuidad goleadora internacional.

Además, este martes 15 de septiembre volvió a quedarse sin convertir en un torneo continental: cayó 4-0 frente a Al Ain, de Emiratos Árabes Unidos, durante la primera jornada de la AFC Champions League Elite.

De esta manera quedan diferenciadas las dos estadísticas: Al-Nassr posee actualmente el récord de partidos consecutivos marcando por una liga de Primera División, con 94, mientras que River mantiene, según la IFFHS, la marca de 96 presentaciones oficiales consecutivas anotando al considerar todas las competencias.