Platense afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando reciba a Fluminense desde las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Martín Palermo deberá revertir el 0-2 sufrido una semana atrás en el Maracaná para sostener su participación en el torneo continental.

La cuenta es concreta: si Platense gana por dos goles de diferencia, la serie se definirá por penales; si se impone por tres o más, avanzará directamente a las semifinales. Fluminense, en cambio, se clasificará con una victoria, un empate o incluso una derrota por un gol. En la ida, disputada el 8 de septiembre en Río de Janeiro, el conjunto brasileño se impuso 2-0 con goles de Nonato y Hulk.

El Calamar llega después de perder 2-1 ante Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura, en un encuentro en el que Martín Palermo realizó modificaciones pensando en la Copa. Para esta revancha, el entrenador volvería a utilizar una formación cercana a la habitual, aunque el once deberá confirmarse oficialmente antes del comienzo.

El equipo probable tiene a Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia y Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios y Gastón Togni; Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar. Se trata de una proyección previa y no de una formación confirmada.

Por otro lado, Fluminense también llega luego de una derrota en su torneo doméstico: cayó 3-1 frente a Atlético Mineiro. Marcão cuenta con una ventaja importante para administrar en Vicente López. El probable equipo brasileño incluye a Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán y Renê; Hércules y Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso y Yeferson Soteldo; Hulk.

El encuentro tendrá arbitraje del chileno Cristián Garay Reyes y Juan Sepúlveda estará a cargo del VAR. En Argentina, la cobertura de TyC Sports informa Telefe y Fox Sports para la televisación y también menciona Disney+ Premium como alternativa de streaming.

La serie enfrenta dos necesidades diferentes. Platense deberá asumir riesgos para descontar una desventaja de dos goles, mientras que Fluminense puede jugar con mayor margen en el resultado. Esa situación puede condicionar el desarrollo táctico desde el inicio, especialmente si el equipo argentino no consigue marcar temprano.

El ganador avanzará a las semifinales de la Copa Libertadores. Para Platense será la posibilidad de prolongar su primera participación internacional, mientras que Fluminense buscará sostener la diferencia obtenida en Brasil y continuar en carrera por el título