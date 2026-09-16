La provincia de Córdoba registró 245 recién nacidos con síndrome de abstinencia neonatal entre 2023 y junio de 2025, según información de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud provincial. Los datos volvieron a poner en discusión el impacto de la exposición a sustancias durante el embarazo y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y seguimiento.

El registro oficial contabilizó 109 casos durante 2023, 74 en 2024 y otros 62 durante el primer semestre de 2025. Por este motivo, el último número no corresponde a un año completo y no resulta posible establecer, únicamente a partir de estas cifras, una evolución anual definitiva.

De acuerdo con los registros difundidos, la cocaína estuvo presente en el 78% de los casos identificados. Le siguieron la marihuana, con un 12,7%, el policonsumo, con un 8,6%, y otras sustancias en porcentajes menores.

La médica pediatra neonatóloga María Noelia Nieves, secretaria del Comité de Estudios Feto Neonatales de la Sociedad Argentina de Pediatría, explicó que las manifestaciones clínicas varían según la sustancia involucrada, la exposición y la proximidad del consumo al nacimiento.

Entre los signos que pueden presentarse mencionó taquicardia, dificultades respiratorias, temblores, irritabilidad, problemas para alimentarse y, en determinados cuadros, convulsiones. Según indicó, los equipos de neonatología cuentan con escalas para evaluar la intensidad de los síntomas y establecer el tratamiento correspondiente.

Además, Nieves señaló que el análisis no debe limitarse a sustancias ilícitas. El consumo de alcohol y tabaco durante la gestación también puede representar riesgos para el desarrollo fetal, aunque determinadas consecuencias pueden no resultar evidentes inmediatamente después del nacimiento.

En este marco, la especialista advirtió sobre la percepción de menor riesgo que existe alrededor de la marihuana. Según explicó, su exposición durante la gestación puede asociarse con alteraciones del crecimiento y del neurodesarrollo. Estas consideraciones corresponden a riesgos generales descriptos por especialistas y no implican que esas consecuencias hayan sido diagnosticadas en todos los niños incluidos en las estadísticas cordobesas.

Por otro lado, una investigación de Ruido y Chequeado señaló que el problema excede a Córdoba y que los registros disponibles presentan diferencias entre provincias y hospitales. El relevamiento también plantea la falta de un protocolo nacional unificado y de sistemas homogéneos de seguimiento de los recién nacidos expuestos.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría plantean que uno de los principales desafíos está en la prevención, la información durante los controles médicos y el acceso temprano a tratamientos para consumos problemáticos. Además, especialistas consideran necesario realizar seguimientos posteriores que permitan evaluar la evolución de los niños y dimensionar con mayor precisión el fenómeno.