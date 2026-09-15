La Escuela Normal Superior N° 38 “Domingo Faustino Sarmiento” de Villa Cañás recibió un aporte de $21.717.731 del Gobierno de Santa Fe destinado a una nueva intervención en su infraestructura edilicia.

los recursos fueron otorgados por el Ministerio de Educación provincial a través del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI). El objetivo específico es avanzar con la construcción de un nuevo núcleo sanitario para varones, que además contará con un baño preparado para personas con movilidad reducida.

El dinero fue recibido por la vicedirectora de la institución, Rosana Mete, durante una actividad en la que también participaron el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, y el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé.

La Escuela Normal Superior N° 38 es una institución estatal ubicada en Villa Cañás e integrada a la Región 7 del sistema educativo santafesino, de acuerdo con registros oficiales del Ministerio de Educación.

En este marco, la inversión apunta a intervenir uno de los sectores de uso cotidiano del edificio y, además, incorporar infraestructura que facilite la accesibilidad de estudiantes, trabajadores y otras personas que concurren al establecimiento.

El aporte se canaliza mediante el FANI, mecanismo utilizado por el Ministerio de Educación para atender necesidades de infraestructura y realizar mejoras en establecimientos educativos de la provincia.

Por otro lado, la asignación a la Escuela Normal se produce después de otros aportes destinados a establecimientos de Villa Cañás y el departamento General López. El medio señaló que hacia fines de agosto se habían distribuido más de $190 millones para trabajos en 12 instituciones educativas de nueve localidades de la región.

También informó que durante agosto se realizó en Villa Cañás una distribución del Fondo de Asistencia Educativa por más de $23,7 millones. Al no haberse localizado durante esta revisión una segunda fuente específica que permita corroborar ambos antecedentes, esos datos deben considerarse una versión no confirmada de manera independiente.

La información disponible hasta el momento no precisa cuándo comenzarán los trabajos, cuál será el plazo de ejecución ni qué modalidad se utilizará para contratar la obra.

El próximo paso será la puesta en marcha de la intervención y el seguimiento de la utilización de los fondos asignados, con el objetivo de que el nuevo sector sanitario quede incorporado al edificio escolar.