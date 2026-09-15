Sony todavía no estableció una fecha para el lanzamiento de la próxima generación de PlayStation, conocida de manera generalizada como PS6. Así lo reconoció Hiroki Totoki, presidente y CEO de Sony Group, en declaraciones brindadas a The Wall Street Journal, en medio de un escenario marcado por el aumento del costo de componentes tecnológicos.

La declaración no significa que Sony haya anunciado formalmente una postergación. Hasta el momento, la compañía tampoco había comunicado oficialmente que 2027 fuera la fecha elegida para presentar su nueva consola. Esa ventana surgió principalmente de proyecciones de analistas y del habitual ciclo generacional de PlayStation.

Según explicó The Wall Street Journal, las expectativas sobre el lanzamiento comenzaron a correrse ante la escasez de componentes y el incremento de la demanda tecnológica relacionada con los centros de datos y la inteligencia artificial. Totoki se limitó a señalar que Sony todavía no fijó el momento del estreno.

Por otro lado, durante los últimos meses aparecieron versiones que ubican a la próxima PlayStation en 2028 o incluso 2029. NME informó en agosto que esos escenarios habían sido mencionados anteriormente por Bloomberg. Sin embargo, se trata de una versión no confirmada y Sony no comunicó ninguna de esas fechas.

Uno de los factores centrales será el costo del hardware. Hideaki Nishino, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, señaló durante una reunión con inversores realizada en junio que la compañía no considera viable absorber todos los aumentos de los componentes.

Además, Nishino afirmó que, como principio comercial, Sony no tiene previsto vender su hardware con pérdidas significativas. La empresa continuará observando las condiciones del mercado antes de definir su estrategia.

En este marco también comenzaron a circular estimaciones que ubican el precio de la futura consola alrededor o por encima de los US$1.000. Ese monto debe considerarse una versión no confirmada: Sony no anunció precio, especificaciones definitivas ni fecha de disponibilidad.

La PS5 llegó al mercado en 2020 y atraviesa actualmente su sexto año comercial. Sony informó en junio que había superado los 93 millones de unidades instaladas y mantenía unos 125 millones de usuarios activos mensuales dentro de su ecosistema.

Por ahora, la principal certeza es que la nueva generación continúa dentro de los planes de Sony, pero su calendario permanece abierto. Las condiciones del mercado de componentes y la estrategia de precios serán dos de las variables que pueden terminar definiendo cuándo comenzará el próximo ciclo de PlayStation.





