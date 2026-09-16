Kiki Ramos firmó su primer contrato profesional con Vélez

Vélez Sarsfield aseguró la continuidad de uno de los futbolistas que viene mostrando mayor proyección en sus divisiones inferiores. Stephen Oscar “Kiki” Ramos firmó este martes 15 de septiembre su primer contrato profesional con la institución y quedó vinculado hasta el 31 de diciembre de 2028.

El delantero tiene 17 años, nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití, y llegó a Argentina siendo un bebé tras ser adoptado por una familia argentina. A los seis años comenzó su recorrido en las categorías infantiles de Vélez y desde entonces completó toda su formación dentro del club de Liniers.

Su rendimiento durante la temporada 2026 aceleró su crecimiento dentro de la estructura juvenil. De acuerdo con los números publicados por Vélez, Ramos convirtió 17 goles en 23 partidos con la Sexta División. Además, desde que comenzó a competir en Juveniles acumula 30 tantos en 68 encuentros.

Una de sus actuaciones destacadas se produjo frente a Atlético de Rafaela, partido en el que convirtió cuatro goles en el triunfo 5-1 disputado en la Villa Olímpica.

El presente en Vélez también tuvo su correlato en la Selección Argentina. Diego Placente lo incorporó durante este año al proceso de la Sub-17 y el delantero debutó frente a Ecuador. Días después convirtió su primer tanto con la camiseta argentina ante el mismo seleccionado en el estadio de Atlanta. Actualmente forma parte del proceso de preparación para el Mundial Sub-17 que se disputará en Qatar.

En cuanto a las condiciones económicas del nuevo vínculo, TyC Sports y LA NACION informaron que Vélez estableció una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares. La cifra no fue detallada en la publicación institucional del club consultada, por lo que corresponde mantenerla atribuida a esos medios.

Ramos se desempeña principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede ocupar posiciones centrales en ataque. Vélez lo describe por su velocidad, potencia, capacidad para el uno contra uno y producción goleadora.

Por el momento, el juvenil todavía no debutó en el primer equipo. El contrato profesional representa, sin embargo, un nuevo paso en su recorrido dentro de la institución y asegura su continuidad mientras continúa compitiendo en inferiores y buscando consolidarse en la Selección Argentina Sub-17.