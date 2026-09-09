Estudiantes de La Plata empató 1-1 frente a Corinthians en el estadio Jorge Luis Hirschi por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo argentino comenzó en ventaja rápidamente, pero el conjunto brasileño alcanzó la igualdad en el complemento y dejó la serie abierta para la revancha.

El encuentro tuvo un inicio favorable para el conjunto dirigido por Alexander Medina. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Alexis Castro aprovechó un rebote dentro del área de Corinthians y definió para marcar el 1-0 ante su público.

Con la ventaja, Estudiantes intentó controlar el desarrollo del partido y sostener la diferencia frente a un rival que buscó avanzar sus líneas. Corinthians tuvo aproximaciones y logró encontrar espacios con el paso de los minutos, aunque el marcador no volvió a modificarse durante la primera etapa.

En el comienzo del segundo tiempo llegó el empate visitante. Kaio César quedó mano a mano frente a Fernando Muslera y definió para establecer el 1-1 definitivo en La Plata.

A partir de ese momento, ambos equipos buscaron quedarse con la ventaja en la serie, pero ninguno logró volver a convertir. El empate dejó la definición pendiente y obligará a Estudiantes a conseguir un resultado positivo fuera de casa para avanzar a las semifinales.

Por otro lado, el equipo argentino tendrá una baja confirmada para el encuentro decisivo: Gastón Benedetti no podrá participar por acumulación de tarjetas amarillas. Además, Guido Carrillo quedó involucrado en una acción polémica durante el partido, luego de un golpe sobre Gabriel Paulista que no derivó en una segunda amonestación.

La revancha se disputará el miércoles 16 de septiembre desde las 21.30 en el Neo Química Arena de Brasil, donde Corinthians intentará hacer valer su condición de local y Estudiantes buscará continuar en carrera dentro del máximo torneo continental.