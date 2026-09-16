La Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil confirmaron este miércoles el calendario para la temporada 2027, que tendrá 24 Grandes Premios distribuidos en 22 países. El campeonato comenzará en Baréin, entre el 12 y el 14 de marzo, y finalizará en Abu Dabi del 10 al 12 de diciembre. Antes, Sakhir recibirá los ensayos de pretemporada del 24 al 27 de febrero.

Una de las modificaciones principales será la ampliación del formato Sprint. La categoría pasará de seis fines de semana en 2026 a diez durante la próxima temporada. Baréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dabi tendrán una Sprint por primera vez, mientras que Canadá, Gran Bretaña, Italia, San Pablo y Qatar repetirán la experiencia. Fórmula 1 sostiene que los fines de semana con este formato registran mayores niveles de audiencia que aquellos con programación convencional.

El recorrido también tendrá dos regresos. Portugal volverá con una carrera en Portimao del 18 al 20 de junio, mientras que Turquía recibirá nuevamente a la categoría en Estambul, del 1 al 3 de octubre. Por otro lado, Zandvoort y Barcelona-Catalunya no aparecen en la programación de 2027. Madrid continuará como sede del Gran Premio de España entre el 10 y el 12 de septiembre.

Para Argentina, la publicación del calendario confirmó que el regreso de la Fórmula 1 deberá esperar. El país no figura entre las 24 fechas y Latinoamérica estará representada por Ciudad de México y San Pablo. Esto no significa, sin embargo, que el proyecto argentino haya sido descartado definitivamente.

Buenos Aires trabaja sobre la renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez y busca reunir las condiciones necesarias para recibir competencias internacionales. Además, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre la ciudad fue sede del Congreso Americano de la FIA. Ninguna de esas acciones, de todos modos, equivalía a una confirmación para ingresar al calendario 2027. Medios especializados señalan que el proyecto requiere todavía infraestructura, homologación, organización y un acuerdo comercial con Fórmula 1.

En este marco, la categoría mantendrá nuevamente un calendario de 24 carreras, pero modificará varias piezas de su recorrido. La expansión de las Sprint, los regresos de Portugal y Turquía y la rotación de algunos circuitos aparecen como los principales cambios de una temporada que volverá a extenderse desde marzo hasta diciembre.

Calendario 2027

Baréin: 12-14 marzo · Arabia Saudita: 19-21 marzo · Australia: 2-4 abril · Japón: 9-11 abril · China: 16-18 abril · Miami: 30 abril-2 mayo · Canadá: 21-23 mayo · Mónaco: 4-6 junio · Portugal: 18-20 junio · Gran Bretaña: 2-4 julio · Austria: 9-11 julio · Bélgica: 23-25 julio · Hungría: 30 julio-1 agosto · Italia: 3-5 septiembre · España: 10-12 septiembre · Azerbaiyán: 24-26 septiembre · Turquía: 1-3 octubre · Singapur: 8-10 octubre · Estados Unidos: 22-24 octubre · México: 29-31 octubre · San Pablo: 5-7 noviembre · Las Vegas: 18-20 noviembre · Qatar: 3-5 diciembre · Abu Dabi: 10-12 diciembre.