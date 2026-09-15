La Escuela N.º 6422 “General Manuel Belgrano” participó de la tercera Fiesta de la Empanada de Hojaldre de Villa Cañás con diferentes propuestas desarrolladas junto a sus estudiantes. Durante una entrevista realizada en el streaming en vivo de Sonic TV, su directora, Daniela Radulovich, detalló las actividades que llevaron adelante durante la jornada.

La fiesta se realizó el domingo 13 de septiembre en el Predio Mirtha Legrand y fue organizada por la Municipalidad de Villa Cañás. La programación había previsto desde su anuncio la participación de instituciones educativas, stands, emprendedores, espectáculos y un desfile por las calles de la ciudad.

Radulovich explicó que la Escuela 6422 formó parte del desfile desarrollado al comienzo de la celebración. Además, la institución instaló un stand en el predio donde ofreció dulces caseros realizados junto a los alumnos.

Entre los productos disponibles había dulces de limón, mandarina y naranja. Según indicó la directora, la propuesta estaba vinculada especialmente con los estudiantes de séptimo grado.

Por otro lado, la institución colaboró con otras escuelas de Villa Cañás en la atención del sector de bebidas de la fiesta. Allí se ofrecieron diferentes opciones para quienes participaron de la jornada, además de agua caliente para el mate.

La presencia de la escuela también permitió mostrar trabajos desarrollados dentro del establecimiento. Radulovich destacó una experiencia realizada con papel desmenuzado y semillas, preparada para ser colocada inicialmente en agua y posteriormente en una maceta para favorecer su desarrollo.

La directora la describió durante la entrevista como “una especie de hidroponía”. Sin embargo, al no contar con mayores precisiones técnicas sobre el procedimiento, corresponde presentar esa definición como la explicación brindada por la responsable de la institución.

A diferencia de otros establecimientos y academias que tuvieron presentaciones artísticas, los alumnos de la Escuela 6422 no tenían prevista una actuación sobre el escenario. Su participación estuvo concentrada en el desfile, el stand y las iniciativas educativas exhibidas durante la jornada.

En este marco, la tercera edición de la Fiesta de la Empanada de Hojaldre volvió a incorporar a las instituciones educativas como parte de la programación. La celebración reunió gastronomía, propuestas culturales, organizaciones de la ciudad, artesanos y emprendedores en el Predio Mirtha Legrand.