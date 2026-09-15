Elortondo superó las 19 toneladas de materiales recuperados y enviados para su tratamiento durante los últimos meses, según informó el Gobierno local. Este lunes se concretó el tercer traslado hacia la planta EcoVenado, ubicada en Venado Tuerto, como parte del programa de separación y reciclaje que funciona en la localidad.

El último camión transportó más de cuatro toneladas de cartón, alrededor de 1.000 kilos de papel blanco y seis pallets de plástico. Los elementos fueron previamente separados, clasificados y acondicionados en la planta de tratamiento de residuos de Elortondo.

El presidente comunal Angelo Yocco señaló que el volumen acumulado ya superó las 19 toneladas y destacó la importancia de evitar que esos materiales sean enviados al basural. Las cifras difundidas corresponden a información proporcionada por el Gobierno de Elortondo.

El programa comenzó a mostrar sus primeros volúmenes de traslado durante julio, cuando fueron enviadas ocho toneladas. En agosto se concretó una segunda carga con otras seis toneladas de cartón y plástico, lo que llevó el acumulado a 14 toneladas.

Además de la separación domiciliaria, el esquema incluye la participación de comercios y empresas de la localidad que entregan cartón, papel y plástico para incorporarlos al circuito de recuperación. Según indicaron desde el Ejecutivo local, esos aportes permiten aumentar el volumen de cada cargamento y sostener los viajes hacia Venado Tuerto.

En este marco, también participa el voluntariado ambiental Elortondo Sustentable, coordinado por Mirian Barenghi. Sus integrantes intervienen en las tareas de clasificación y recuperación de los elementos antes de su acondicionamiento para el traslado.

Otra de las medidas implementadas fue la incorporación de una prensa compactadora, destinada al armado de fardos y a reducir el volumen que ocupan los materiales. La adquisición y el acondicionamiento de la maquinaria en el taller comunal representaron, de acuerdo con la información oficial, una inversión cercana a los 3 millones de pesos.

La compactación permite mejorar tanto el almacenamiento como la capacidad de transporte de cartón y plástico antes de enviarlos a la planta receptora.

El nuevo cargamento da continuidad a un circuito que depende de la separación realizada en hogares, comercios y empresas. El próximo dato relevante será conocer cómo evoluciona el volumen recuperado en los próximos meses y qué proporción representa sobre el total de residuos generados diariamente en Elortondo, una información que hasta el momento no fue difundida.