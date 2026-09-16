Una de las acciones que concentró la atención en la revancha entre San Pablo y Boca por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ocurrió durante el segundo tiempo, cuando Ryan Francisco consiguió enviar la pelota al arco, pero el tanto fue posteriormente invalidado por posición adelantada.

El partido se disputó en el estadio Morumbí y tenía a Boca con ventaja en la serie después del 1-0 conseguido en el encuentro de ida. Esa diferencia aumentó durante el complemento, cuando Leandro Lozano apareció en ataque y convirtió el 1-0 para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Con el conjunto paulista obligado a buscar la remontada, llegó una acción que inicialmente terminó con Ryan Francisco festejando el empate. Sin embargo, el asistente había señalado posición adelantada y la jugada ingresó en revisión.

El VAR realizó el correspondiente trazado de líneas y confirmó la decisión arbitral. De esta manera, el gol quedó anulado y Boca mantuvo momentáneamente la ventaja.

La determinación provocó protestas desde el banco de San Pablo debido a lo ajustado de la posición. Posteriormente, el entrenador Dorival Júnior también manifestó sus dudas sobre el fallo arbitral.

Existe, además, una diferencia entre las distintas reconstrucciones periodísticas respecto del futbolista que se encontraba adelantado. Mientras una de las primeras crónicas argentinas mencionó a Víctor Sá, otros registros, entre ellos los difundidos por CONMEBOL y medios brasileños, ubicaron la posición irregular en Luciano. Ante esa discrepancia, no existe en las fuentes analizadas una identificación uniforme del protagonista de la acción.

Lo que sí fue ratificado oficialmente es que la jugada de Ryan Francisco terminó invalidada por offside después de la revisión tecnológica.

San Pablo siguió buscando y consiguió finalmente el empate sobre el cierre mediante un cabezazo de Domingos Duarte. El 1-1, sin embargo, no modificó el desenlace de la serie: Boca había ganado 1-0 en Buenos Aires y terminó imponiéndose 2-1 en el resultado global para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

En este marco, la acción del gol anulado quedó instalada como uno de los principales puntos de discusión de la revancha. Especialistas arbitrales consultados posteriormente en Brasil mostraron opiniones diferentes respecto del trazado realizado por el VAR, mientras San Pablo sostuvo sus cuestionamientos sobre una decisión tomada por una diferencia mínima.