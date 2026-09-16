El cierre de la serie entre Platense y Fluminense por los cuartos de final de la Copa Libertadores quedó marcado por los incidentes registrados después del partido en el estadio Ciudad de Vicente López. El Calamar ganó 2-1, pero el conjunto brasileño avanzó a semifinales por 3-2 en el resultado global.

Una vez terminado el encuentro se produjeron distintos focos de conflicto. Primero hubo un cruce entre integrantes de ambos planteles y cuerpos técnicos y, posteriormente, un grupo de simpatizantes de Platense ingresó al terreno de juego y avanzó hacia el sector destinado al público visitante. Al menos una bandera de Fluminense terminó en manos de hinchas locales y también se registró lanzamiento de objetos.

Sobre el origen de la primera pelea existen diferentes versiones. El lateral Guga, de Fluminense, explicó al medio brasileño ge que un fotógrafo argentino le había pedido una imagen festejando y que integrantes de Platense interpretaron la situación como una provocación. Se trata de la versión brindada por el futbolista brasileño y no de una reconstrucción oficial del episodio.

Por otro lado, una crónica de TyC Sports realizada desde la platea Marino describió un clima de tensión previo entre ambas parcialidades, con cánticos y provocaciones durante el partido. Esa publicación señaló además la presencia de simpatizantes de Vélez en el sector visitante debido a la relación entre hinchadas. Este último elemento no fue corroborado por las demás fuentes consultadas y debe considerarse una versión no confirmada.

La secuencia tampoco aparece reconstruida exactamente del mismo modo en todas las coberturas. Mientras algunos medios señalaron que la invasión tuvo como objetivo apoderarse de una bandera de Fluminense, el medio brasileño ge indicó que primero se produjo un conflicto en el sector visitante por una bandera y que posteriormente integrantes de la barra de Platense cruzaron el campo.

La Policía y el personal de seguridad intervinieron cuando el enfrentamiento escaló. Según información de Aprevide difundida por TN, el operativo del encuentro había contado con unos 320 policías, 190 agentes de seguridad privada, cuatro ambulancias y personal médico.

En lo deportivo, los incidentes desplazaron el foco de una actuación en la que Platense estuvo cerca de revertir el 0-2 sufrido en Brasil. Guido Mainero y Bruno Sepúlveda habían colocado al equipo argentino 2-0 durante el primer tiempo, mientras que Agustín Canobbio marcó en el complemento el gol que terminó definiendo la clasificación de Fluminense.

Hasta la mañana de este miércoles no se habían comunicado sanciones oficiales de Conmebol relacionadas con los incidentes. El desarrollo del expediente disciplinario, en caso de abrirse, será uno de los puntos a seguir después de lo ocurrido en Vicente López.